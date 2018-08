Politiikka

Hallitus esittää maakunta- ja eurovaalien yhdistämistä

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maakuntavaaleja

Jos

esittää maakunta- ja eurovaalien yhdistämistä. Asiasta tiedotettiin perjantaina.Hallitus ehdottaa, että ensimmäiset maakuntavaalit pidettäisiin samaan aikaan europarlamenttivaalien kanssa eli 26. toukokuuta ensi vuonna.Edellisen suunnitelman mukaan maakuntavaalit olisi pitänyt pitää lokakuussa 2018.Maakuntavaltuustojen toimikausi alkaisi elokuussa 2019.siirrettiin sosiaali- ja terveydenhuollon eli soteuudistuksen lykkääntymisen vuoksi.Soten aikataulua höllennettiin, koska aiempi aikataulu kävi sosiaali- ja terveysvaliokunnan kannalta mahdottomaksi.Maakuntavaaleja on siirretty aiemminkin soten lykkääntymisen vuoksi. Vaaleja ei yksinkertaisesti voida pitää, jos maakuntalakia ei ole olemassa.Lykkääntymisen vaara on olemassa yhä, sillä lain pitää olla voimassa noin puoli vuotta ennen vaaleja.Se tarkoittaa sitä, että lain pitäisi tulla voimaan kuluvan vuoden lopulla.hallituksen aikataulu pitää, ensi keväällä on luvassa vaalisuma, sillä eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa.Hallitus ehdottaa, että niissä noudatettaisiin vielä nykyistä vaalipiirijakoa.Uutinen päivittyy.