Politiikka

Nämä tiet ja radat valtio haluaa pitää parhaassa kunnossa – ministeriön luonnos runkoverkoksi valmistui

Liikenne-

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ehdotuksen

Ilmaiseksi

ja viestintäministeriö (LVM) on julkaissut ehdotuksensa tie- ja rataosuuksista, joiden kunnossapitoon valtio käyttää tulevaisuudessa erityisen paljon huomiota. Hangosta Inariin ulottuvaan niin kutsuttuun runkoverkkoon kuuluisi noin 4 300 kilometriä maanteitä ja lähes 3 200 kilometriä rautatietä.Runkoverkkoon kuuluvat tie- ja rataosuudet näkyvät oheisessa kuvassa:Käytännössä runkoverkosto yhdistää suurimmat kaupungit ja elinkeinoelämän kannalta tärkeimmät liikenteen solmukohdat. LVM:n ehdotukseen sisältyvät väylät ovat pääosin myös Suomen vilkkaimmin liikennöityjä tie- ja rataosuuksia.LVM ei esitä uusien tie- tai rataosuuksien rakentamista.tavoitteena on, että pitkän matkan liikenne keskeisillä väylillä sujuisi jouhevammin ja turvallisemmin.Runkoverkkoon kuuluvilla maanteillä nopeusrajoitukset olisivat vähintään 80 kilometriä tunnissa ja moottoriteillä 120 kilometriä tunnissa. Liikennettä hidastavia liittymiä on vähemmän ja ohituspaikkoja enemmän.Runkoverkon junaradoilla henkilöliikenteen nopeusrajoitus olisi vähintään 120 kilometriä tunnissa. Tavaraliikenteen nopeusrajoitus vähintään 80 kilometriä tunnissa ja suurin sallittu akselipaino vähintään 22,5 tonnia.Tavoitteena on kuitenkin, että maantie- ja junaliikenne toimisi selvästi vähimmäisvaatimuksia nopeammin: rautateiden henkilöliikenteelle tavoitenopeus on 140–160 ja tavaraliikenteelle 100 kilometriä tunnissa. Maanteillä tavoitteena on nostaa nopeusrajoitukset 100 kilometriin tunnissa.tavoitteisiin ei päästä. LVM:n arvion mukaan runkoverkkoon kuuluvien tie- ja rataosuuksien ylläpitoon ja pieniin parannuksiin tarvittaisiin vuosittain 440 miljoonaa euroa.LVM:n arvion mukaan valtaosa sen ehdottamista maanteistä täyttää jo nykyisellään minimitavoitteet. 1 800 kilometrin verran teitä tarvitsee pieniä parannustöitä. Noin 300 tiekilometrillä on merkittäviä puutteita esimerkiksi turvallisuuden osalta.Rataverkosto vastaa jo pääosin nopeudelle ja akselipainolle asetetut tavoitteet, mutta sielläkin rahaa tarvitaan ylläpitoon ja pienin parannustöihin kuten tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen.