Törkyviestejä saanut kansanedustaja haukkui nettikeskustelut lyttyyn – Suomi24:n Pauli Aalto-Setälä vastaa kritiikkiin: ”Kuka tahansa voi ottaa yhteyttä moderoijaan”

Politiikka

Törkyviestejä saanut kansanedustaja haukkui nettikeskustelut lyttyyn – Suomi24:n Pauli Aalto-Setälä vastaa kri

”Suomi24:ssä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005797346.html

Torvinen

Viime

Pauli

Aalto-Setälä