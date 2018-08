Politiikka

Sauli Niinistöllä oli verhottu piikki ulkoministeri Timo Soinille – presidentin oli myös vaikea peitellä ärtym

Syntymäpäivänään

Kuulijoiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen

Otsarypyt

Kirjoittaja oli mukana haastattelemassa presidentti Sauli Niinistöä Ylen presidentin haastattelutunnilla.