hallitus esittää, että ensi vuoden työttömyysvakuutusmaksu laskisi yhteensä 0,8 prosenttiyksikköä. Työntekijöiden maksu alenisi 0,4 prosenttiyksikköä.Ensi vuoden maksu on oleellinen tieto maan hallitukselle, joka kokoontuu tänään päättämään ensi vuoden budjetista. Budjettiriihen päätöksistä kerrotaan huomenna keskiviikkona.0,4 prosenttiyksikön alennus työntekijöiden maksuun merkitsee palkansaajien käteen lisää rahaa noin 300 miljoonaa euroa. Tämä kevennys kuitenkin kumoutuu sillä, että toinen pakollinen maksu eli palkansaajien työeläkemaksu nousee ensi vuonna 0,4 prosenttiyksikköä.Maksujen yhteisvaikutus johtaa siihen, että palkansaajien verotus ei ensi vuonna kiristy.Työeläkemaksun korotus sovittiin kilpailukykysopimuksessa.budjettiriihtään aloittelevalle hallitukselle tieto työttömyysvakuutusmaksun alennuksesta on helpotus, koska alennus auttaa budjetin tekemisessä huomattavasti.Erityisesti kokoomus on vaatinut, että työeläkemaksun noin 300 miljoonan euron korotus on hyvitettävä palkansaajille, jotta verotus ei kiristyisi. Nyt työttömyysvakuutusmaksun vastaava alennus hoitaa hyvityksen kuin itsestään.Hallitusohjelmassa hallitus sopi, että tällä vaalikaudella palkkatulojen verotus ei millään tulotasolla kiristy.Tästä on tulkintaerimielisyyttä. Kokoomus katsoo vuosittaisia muutoksia ja siihen vedoten on halunnut estää sen, että ansiotulojen verotus ei ensi vuonna olisi tätä vuotta kireämpää. Toisen tulkinnan mukaan vaalikauden aikana on kokonaisuudessaan tehty jo sen verran veronkevennyksiä, että hallitus on toteuttanut hallitusohjelmansa kirjauksen.Jos työttömyysvakuutusmaksun alennusta ei olisi tullut, hallitus olisi joutunut tappelemaan siitä, miten kokoomuksen vaatima 300 miljoonan euron veronkevennys rahoitetaan. Alustavana suunnitelmana oli nostaa välillisiä veroja ja haittaveroja.TVR:n esitys antaa hallitukselle liikkumatilaa muihin budjettipäätöksiin, esimerkiksi keskustan tavoitteeseen kohdistaa jotakin erityisesti pienituloisille. Keskusta on esittänyt työkaluksi kunnallisverotuksen perusvähennyksen korotusta.rahoitetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Maksua on mahdollista nyt alentaa, kun työttömyys on laskenut.Työttömyysvakuutusrahaston eli TVR:n päätöksentekijöitä ovat työmarkkinajärjestöt, joiden kesken oli etukäteen erimielisyyttä maksunalennuksen suuruudesta. Kokouksessa maksunalennuksesta jouduttiin äänestämään, mikä on rahaston historiassa harvinaista.Akava ja työnantajat ajoivat yhteensä 0,8 prosenttiyksikön alennusta, kun SAK ja STTK pitivät parempana 0,6 prosenttiyksikön suuruista kevennystä. Näkemysero johtui siitä, että työntekijäpuoli olisi halunnut vahvistaa pahan päivän varalle kerättäviä rahaston puskureita.Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on tänä vuonna ollut 1,9 prosenttia. Nousu on ollut nopea työttömyydestä aiheutuneiden kustannusten takia: vielä vuonna 2014 maksu oli 0,5 prosenttia.TVR:n hallitus esittää, että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu laskee ensi vuonna 1,5 prosenttiin ja työnantajan maksu keskimäärin 1,5 prosenttiin.Alemmaksi työnantajamaksuksi esitetään 0,50 prosenttia ja ylemmäksi maksuksi 2,05 prosenttia palkoista. Työnantajien maksualennus on samansuuruinen kuin palkansaajilla, 0,4 prosenttiyksikköä.väheneminen on helpottanut rahaston välillä kireäksi mennyttä taloutta ja antanut tilaa maksujen alentamiselle. Rahasto julkisti tiistaina myös osavuosikatsauksensa, jonka mukaan sen tämän tilivuoden 2018 tulos olisi noin 700–800 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Keväällä ylijäämä arvioitiin puolta pienemmäksi.Työttömyysvakuutusrahaston hallitus tekee maksunalennuksesta esityksen rahaston hallintoneuvostolle, joka vuorostaan tekee seuraavan vuoden maksujen määriä koskevan esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle elokuun loppuun mennessä.Työttömyysvakuutusmaksujen maksuprosentit vahvistetaan hallituksen esityksen pohjalta eduskunnassa.