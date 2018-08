Hallitus sorvaa maataloudelle kriisipaketin, mutta millaisen? Tuki kohdistuu helposti väärin tai tulee liian myöhään

Politiikka

Hallitus sorvaa maataloudelle kriisipaketin, mutta millaisen? Tuki kohdistuu helposti väärin tai tulee liian m

Budjettiriihessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MTK:n

Tukipakettia

Toinen

Hallitus

Suomessa