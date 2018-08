Politiikka

”Tämä on nappikauppaa” – oppositio pitää hallituksen budjettipäätöksiä riittämättöminä

Oppositiopuolueissa

Vihreiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perussuomalaisten

Budjetin

Vasemmistoliiton

Halla-aho