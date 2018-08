Hallitus lupasi 4 200 euroa riihikuivaa rahaa yrityksille, jotka palkkaavat osatyökykyisen tai pitkäaikaistyöttömän

Politiikka

Hallitus lupasi 4 200 euroa riihikuivaa rahaa yrityksille, jotka palkkaavat osatyökykyisen tai pitkäaikaistyöt

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005801299.html

Osatyökykyisten

Palkkatuen

Kansliapäällikkötyöryhmän