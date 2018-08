Halla-aho: Perussuomalaiset ei ota jäseniksi ääriliikkeisiin kuuluvia – ”Ääriliikkeet pyrkivät pyörimään perussuomalaisten liepeillä”

Politiikka

Halla-aho: Perussuomalaiset ei ota jäseniksi ääriliikkeisiin kuuluvia – ”Ääriliikkeet pyrkivät pyörimään perus

Perussuomalaisten

Halla-aho

Halla-aho: Olemme vastuullisen taloudenpidon puolue

Ääriliikkeitä

puheenjohtaja Jussi Halla-aho https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+halla-aho toisti torstaina, ettei hänen mukaansa puolueen jäseninä ole sellaisia henkilöitä, joilla on yhteyksiä ääriliikkeisiin.Helsingin Sanomat kertoi aiemmin tänään https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005808409.html , että perussuomalaisia oli mukana Kansallismielisten liittouman tapahtumassa, johon osallistui myös uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäseniä. Myös ainakin yksi perussuomalaisaktiivi osallistui äärioikeistolaistaustaisen liittouman tapahtumajärjestelyihin.”Tiedossani ei ole, että meillä olisi jäsenenä ääriliikkeisiin kuuluvia ihmisiä. Me emme ota jäseneksi ääriliikkeisiin kuuluvia ihmisiä”, Halla-aho sanoi puolueen kesäkokouksen yhteydessä Helsingissä.Halla-aho ei tarkemmin eritellyt minkälaiset tahot täyttävät hänen näkökulmastaan ääriliikkeen määritelmän.kokee uutisoinnin äärioikeistoyhteyksistä mustamaalaamisena ja mielikuvavaikuttamisena.”Emme voi lähteä hyppimään sen enempää ääriliikkeiden kuin mediankaan pillin mukaan ja lähteä määrittelemään meidän toimintaa sen mukaan, että onko jossakin PVL:n tapahtuma.”Puheenjohtajan mukaan ääriliikkeet ”pyrkivät pyörimään perussuomalaisten liepeillä”, koska ne haluavat julkisuutta.Ensi lauantaina perussuomalaisilla on Lahdessa puolueneuvoston kokous, johon odotetaan puoluesihteeri Riikka Slunga-Puotsalon https://www.hs.fi/haku/?query=riikka+slunga-puotsalon mukaan yli 1 000 osallistujaa.Slunga-Puotsalo sanoo, että on vaikea rajoittaa ihmisten liikkumista. Hänen mukaansa puoluetoimisto tulee kuitenkin pitämään huolen siitä, ettei Lahden kokouspaikan edustalla ole ääriliikkeiden mielenilmaisuja.mielummin Halla-aho puhuu maahanmuuton ongelmista, sillä ne ovat hänen mukaansa yhteiskunnallisesti paljon merkittävämpiä kysymyksiä.Puolue haluaa lakkauttaa kokonaan humanitaarisen maahanmuuton eli kansainväliseen turvapaikkajärjestelmään liittyvän maahanmuuton.Halla-ahon puheista kuitenkin paistoi turhautuminen siihenkin, että perussuomalaisilta jatkuvasti kysytään maahanmuuttokantoja ja sitten puoluetta syytetään siitä, että se puhuu aiheesta liikaa.Myös puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri https://www.hs.fi/haku/?query=leena+meri on tästä tuskastunut.”Teimme viime syksynä varjobudjetin. Siinä oli 26 sivua ja ehkä 2 sivua maahanmuutosta”, Meri sanoi.

Mitä muuta perussuomalaisilla on tarjota kuin näkemyksiä maahanmuutosta?

Ensinnäkin

Meri

Puoluesihteeri

puolue on Halla-ahon mukaan ”vastuullisen taloudenpidon puolue”, eli perussuomalaisten mukaan velkaa ei tulisi ottaa nykyissä määrin tilanteessa, jossa eletään nousukautta. Hallituksen keskiviikkona saavuttaman budjettisovun mukaan valtion ensi vuoden talousarvio on 1,4 miljardia euroa alijäämäinen.Halla-ahoa ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Mereä huolestuttavat arjen kalleus, erityisesti korkeat asumismenot ja energianverotuksen kiristyminen. Perussuomalaisten mukaan ei ole perusteltua verottaa jokapäiväisiä välttämättömyyksiä raskaasti valtiontalouden tasapainottamiseksi.”Ei ole viher- tai haittaveroja, ihmisen kukkarossa ne ovat vain veroja”, Meri sanoi puheessaan.esitti myös idean siitä, että ihmiset pystyisivät itse valitsemaan sen, mihin heidän maksamansa verot käytettäisiin. Vaihtoehtoisiksi kohteiksi tulisi ainakin kehitysyhteistyön määrärahat ja Yle-vero, joka puolueen mukaan tulisi olla pakollinen vain heille, jotka käyttävät Ylen palveluita.Meri nosti esille myös Kela-kyydit ja taksiuudistuksen sekä kuivan kesän ja maanviljelijöiden tilanteen. Meren mukaan hallituksen 90 miljoonan euron kriisipaketti maanviljelijöille on riittämätön.Riikka Slunga-Puotsalon mukaan perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaiden asettelu on hyvällä mallilla ja piirihallitusten listat alkavat olla täynnä.Esimerkiksi kokoomus ja Sdp ovat sulkeneet pois vaihtoehdon mahdollisesta hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Mielipidemittausten perusteella jompi kumpi näistä puolueista on todennäköisesti pääministeripuolue.Halla-ahon mukaan tämänkaltaisissakin lausunnoissa on kyse ”vaalipropagandasta”, joka on suunnattu perussuomalaisten potentiaalisille äänestäjille.Viime viikolla julkaistu HS-gallup näytti perussuomalaisille 7,9 prosentin kannatusta.