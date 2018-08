Politiikka

Sdp:n Antti Lindtman vaatii radikaalia uudelleen­ajattelua työmarkkinoille: lisää tulos­palkkausta, joka voisi

Sdp:n

Viisi kysymystä Antti Lindtmanille

eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman https://www.hs.fi/haku/?query=antti+lindtman näyttää muistikirjansa kantta: siinä on lähikuva eduskunnan täysistuntosalissa olevasta patsaasta, Tulevaisuudesta. Patsaan nainen ttps://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000005416626.html kantaa pientä lasta käsivarrellaan.Sen jälkeen Lindtman ei malta olla näyttämättä paria kännykkävideota omasta alle vuoden ikäisestä tyttärestään, joka videoiden perusteella on hyväntuulinen, nauravainen vekara.Nämä kuvat ja tunnelmat liittyvät Lindtmanin poliittiseen viestiin: hän olisi kaivannut maan hallituksen tuoreesta budjetista https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005807488.html enemmän investointeja tulevaisuuteen.Tilanne olisi nyt otollinen, koska talous kasvaa ja työllisyys paranee. Siitä Lindtman kiittelee vuolaasti Euroopan keskuspankin avokätistä elvytystä eikä niinkään Juha Sipilän https://www.hs.fi/haku/?query=juha+sipilan (kesk) hallituksen ponnistuksia.”Suhdannetilanne pitäisi käyttää viisaasti. Sateensuoja pitäisi rakentaa aurinkoisella säällä, jotta se suojaisi seuraavan myrskyn iskiessä.”Lindtman sitten tätä sateensuojaa rakentaisi? Aloitetaan työmarkkinoista.Nyt hyvän sään aikana työpaikoilla tarvittaisiin Lindtmanin mielestä radikaalia uudelleenajattelua, jotta Suomi sopeutuisi vastaisuudessa paremmin suhdannevaihteluihin. Palkkaukseen pitäisi saada enemmän liikkuvia palkanosia, jotka voisivat joustaa suhdannetilanteen mukaan, esimerkiksi tulos- ja voittopalkkioita.Kun yrityksellä menisi hyvin, työntekijä saisi siitä osuutensa tulospalkkiona. Vastaavasti huonoina aikoina tulospalkkiosta tingittäisiin.Tämä edellyttäisi yhteisiä pelisääntöjä ja sitä, että työntekijät pääsisivät nykyistä paremmin vaikuttamaan yritysten sisällä. Lindtman parantaisi henkilöstön tiedonsaantioikeuksia ja päästäisi työntekijät osallistumaan yritysten hallintoon. Tämä tehtäisiin työehtosopimusten laajennuksilla, mutta myös lainsäädäntömuutoksin.”Saksassa ja Ruotsissa yhteistoiminta työpaikoilla on ollut yksi osa menestyksen salaisuutta”, Lindtman sanoo. ”Työpaikoilla sopimisesta tulee tuloksia, jos se on tasavertaista ja pohjaa luottamukseen. Jos henkilöstö pääsee vaikuttamaan, se sitoutuu yrityksen tavoitteisiin paremmin.”Nykyisen hallituksen aikeet lisätä paikallista sopimista eli laajentaa työehdoista ja palkoista sopimista työpaikoille kilpistyivät työmarkkinajärjestöjen vastustukseen. Demareilla on paremmat suhteet ainakin työntekijäpuolelle.”Vaikea kuvitella, että työntekijäpuolella nähtäisiin vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen huonona. Työnantajapuolella ymmärretään myös, että kun koko henkilöstö on mukana yrityksen tarinassa, se on pidemmän päälle kaikkien etu.”Lindtman toivoo, että hallitus miettisi vielä kertaalleen lakihankettaan, jolla aiotaan helpottaa henkilöperusteista irtisanomista https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005805822.html pienissä yrityksissä. Hän ennustaa siitä yhtä eduskunnan syksyn pääteemoista.”Emme Sdp:ssä toivo levottomuutta työmarkkinoille. Aika moni eripuran siemen on ollut hallituksen itsensä kylvämä.”on suuri valta kahdessa rahastoivassa järjestelmässä, työeläkkeissä ja työttömyysvakuutuksessa. Näitä rahastoja pitäisi Lindtmanin mielestä käyttää nykyistä joustavammin ja rohkeammin.Lindtman ei olisi purkanut Työttömyysvakuutusrahaston eli TVR:n rahastoja niin paljon kuin kuluneella viikolla päätettiin tehdä: TVR laski työntekijän ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksua https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005806940.html yhteensä 0,8 prosenttiyksikköä. Se vaikuttaa palkkaan kuin veronalennus.Rahastoon pitäisi Lindtmanin mielestä päinvastoin kerätä nyt puskuria pahan päivän varalle.Myös työeläkkeisiin pitäisi kerätä lisää puskureita ja vastaavasti myös uskaltaa käyttää rahastoja laskusuhdanteessa, mitä ei viime aikoina ole tehty. Toisin sanoen palkasta perittävää eläkemaksua pitäisi voida välillä myös alentaa.Lindtmanin tulevaisuusinvestointi olisivat kaksi kasvua tukevaa uudistusta, joiden tarvetta demarit tulevat toistamaan vaaleihin asti.”Nyt olisi oikea hetki tehdä perhevapaauudistus, kun työmarkkinoilla on imua.”Lisäksi Lindtmanin mielestä toisen asteen koulutus eli lukio ja ammattiopinnot pitäisi muuttaa maksuttomiksi niin, että pakollinen oppivelvollisuus kestäisi toisen asteen loppuun.”Tämä on kiireellisin toimi, jos halutaan nostaa osaamistasoa. Jos jää vain perusasteen varaan, useimmille se tarkoittaa myös koulutuksen ja työn ulkopuolelle jäämistä.”Sdp:n arvion mukaan uudistus maksaisi 20–30 miljoonaa euroa. Hallitus ei ole lämmennyt ajatukselle, mutta budjetissa se suuntasi toisen asteen opiskelijoille lisärahaa, jota voi saada kirjojen ja muun oppimateriaalin hankintaan.Kolmas tulevaisuusinvestointi olisi panostaa hallitusta voimakkaammin kestävään ympäristöön. Nyt budjetissa osoitetut määrärahat ovat Lindtmanin mielestä hyvä, mutta vielä riittämätön alku muun muassa Itämeren tilan parantamiseksi.Lindtmanin luettelossa maatalouden ympäristötuki pitäisi kohdentaa nykyistä täsmällisemmin, jätevesilaitoksia pitäisi parantaa, maatalouden ravinteet saada talteen tehokkaammin – ja kasvisperäisen ruuan osuutta valtion ja kuntien hankinnoissa pitäisi lisätä.”Ilman erillisiä kasvisruokapäiviä voitaisiin hallitusti lisätä kasvisperäisen ruuan osuutta. Julkiset hankinnat aterioihin ovat niin iso potti, että pienelläkin lisäyksellä olisi valtavat vaikutukset.”Aihe on Lindtmanille läheinen, sillä hän on parin vuoden ajan ollut kasvissyöjä.”On nähtävissä, että muutaman vuoden päästä syömme paljon vähemmän lihaa kuin nyt. Ajattelin, että se on asia, jossa on parempi ottaa etunojaa. En ole huomannut hirveästi muutoksia hyvinvoinnissani, mutta uusia makuelämyksiä se on avannut.”

1 Kuka lobbasi sinua viimeksi?

Juha Salonen https://www.hs.fi/haku/?query=juha+salonen , joka on Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran aktiivi. Hän on ollut mukana kunnostamassa Longinojaa, jotta taimenet pääsevät nousemaan purossa. Puhuimme pienvesistöjen merkityksestä kalakannoille.”

2 Kehu hallituspuolueen edustajaa.

”Haluan antaa tunnustuksen Antti Kaikkoselle https://www.hs.fi/haku/?query=antti+kaikkoselle (kesk), joka teki hyvää työtä, kun eduskuntaryhmät neuvottelivat rintamaveteraanien kotipalveluiden nostamisesta samalle tasolle kuin sotainvalideilla. Hän veti neuvottelut asiallisesti ja taivutteli myös hallituksen menestyksekkäästi tämän taakse.”

3 Minkä kirjan luit viimeksi?

”Alex. ( Alexander Stubbin https://www.hs.fi/haku/?query=alexander+stubbin elämäkerta, jonka Stubb kirjoitti yhdessä Karo Hämäläisen https://www.hs.fi/haku/?query=karo+hamalaisen kanssa). Se kertoi hyvin siitä, mikä merkitys on läheisillä, kun ihminen laitetaan tosi kovaan prässiin. Se tunnejälki jäi siitä päällimmäiseksi, samoin hänen vahva isäsuhteensa.”

4 Mikä saa sinut vihaiseksi?

”Roskaaminen ja yleinen välinpitämättömyys luonnosta.”

5 Mitä teet viikonloppuna?

”Käyn lauantaina Tampereella Sdp:n järjestöpäivillä. Sunnuntaina vietän vapaapäivää tyttären ja vaimon kanssa. Ehkä menemme katsomaan kotieläimiä.”