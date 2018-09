Politiikka

Hallituksen valmistelema tutkintojen ostomahdollisuus herättää ihmetystä

Hallituksen

Yliopistolakiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tutkintoon

Suuri

Työnantajat

Elinkeinoelämän

Täydennyskoulutuksen

Rakennusteollisuus

Teknologiateollisuuden

Yliopistojen

Ammattikorkeakoulujen

Suomen

Erityisen