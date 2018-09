Perussuomalaisten kansanedustajat Vähämäki ja Hakkarainen kiistävät tienneensä, että saunatila ei ollut tarkoitettu asuinkäyttöön

Politiikka

Perussuomalaisten kansanedustajat Vähämäki ja Hakkarainen kiistävät tienneensä, että saunatila ei ollut tarkoi

Perussuomalaisten

Valhallankadun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lastenlinnantiellä

Nyt kirjeessään

Huoneiston