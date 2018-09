Merkelin luottomies ilmoittautui ensimmäisenä komission puheenjohtajakisaan – Stubbin päätöstä odotellaan yhä

Fakta

Näin komission puheenjohtaja valitaan



Vuoden 2014 eurovaalien yhteydessä otettiin käyttöön menettely, jossa jokainen europarlamentin poliittinen ryhmä asettaa eurovaaleihin kärkiehdokkaan (Spitzenkandidaten). Komission puheenjohtajaksi nousee vaalien jälkeen suurimman poliittisen ryhmän kärkiehdokas.



Todennäköisesti kärkiehdokasmenettely on käytössä myös ensi keväänä. Europarlamentti linjasi helmikuussa, että se kieltäytyy hyväksymästä komission puheenjohtajaksi henkilöä, joka ei ole ollut puolueensa kärkiehdokas.



Poliittiset ryhmät valitsevat kärkiehdokkaansa syksyn mittaan. Parlamentin suurin ryhmä EPP valitsee kärkiehdokkaan kokouksessaan Helsingissä marraskuussa.



Kärkiehdokasmenettelyn tavoitteena on vahvistaa äänestäjien valtaa komission johtoon. Aiemmin komission puheenjohtaja on valittu EU-maiden päämiesten kesken.



Kampanjoinnin aikaan kunkin puolueen kärkiehdokkaat kiertävät Eurooppaa ja osallistuvat yhteisiin televisiodebatteihin.