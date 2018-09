Selvitys: Kilpailukieltoja liitetään työsopimuksiin jo niin paljon, että työvoiman liikkuvuus kärsii – ”Lainsäätäjän pitäisi havahtua”

Politiikka

Selvitys: Kilpailukieltoja liitetään työsopimuksiin jo niin paljon, että työvoiman liikkuvuus kärsii – ”Lainsä

Työntekijöiden

”Selvityksemme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liskin

Kesällä

Mutta

Akava

Aalto-yliopiston selvityksessä kilpailukieltoja ja niiden hyötyjä ja haittoja tarkastellaan muun muassa näin:

Kilpailukielto

Lisäksi

Työnantajan

Työntekijän

Kokonaishyvinvoinnin

Hyödykemarkkinoiden

Kilpailuhaitat

Hyötyjen