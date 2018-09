Politiikka

Vaikuttavatko Ruotsin vaalit Suomeen – Vai ovatko edelläkävijän ja perässähiihtäjän roolit vaihtuneet?

Ruotsissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomessa

Epäsuoria

Professori Vareksen

Suomessa

Taru Tujunen