”Täysjumi”, kommentoi ulkoministeri Timo Soini Ruotsin vaalitulosta

kommentoi Suomen ulkoministeri Timo Soini (sin) Ruotsin vaalien tulosta.”Tämä meni nyt sillä lailla tilttiin, että blokit ovat käytännössä tasoissa”, hän sanoi.Ruotsissa hallituksen on perinteisesti muodostanut joko punavihreä blokki tai porvariallianssi. Nationalistipuolue ruotsidemokraattien nousun myötä tästä tulee erittäin vaikeaa. Muut puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä ruotsidemokraattien kanssa sen natsijuurien vuoksi.Ruotsissa on nyt käytännössä kolme vaihtoehtoa.Joko blokkirajat rikotaan ja demarit yrittävät muodostaa hallituksen esimerkiksi keskustapuolueen kanssa. Toinen vaihtoehto on, että porvariallianssi ottaa ruotsidemokraatit hallituksen ulkopuoliseksi tukipuolueeksi. Kolmas olisi uudet vaalit.Soini pitää niitäkin mahdollisena, mutta viimeisenä vaihtoehtona.”Se olisi aika monelle puolueelle iso riski.”, että Ruotsin vaaleilla on isoja vaikutuksia suhteisiin Suomen kanssa.”En siihen isoja muutoksia odota. Ne ovat hyvät ja tärkeät suhteet”, hän sanoo.Mutta voiko Ruotsissa mahdollisesti edessä oleva sekava tilanne vaikuttaa suhteisiin?”Isoja uusia liikkeitä ei tule sinä aikana, kun toimitusministeristö hoitaa hallituksen tehtävää. Mutta katson, että Suomen ja Ruotsin väliset asiat on aika pitkäaikaisia trendejä, kuten meidän väliset strategiset asiat, puolustusyhteistyön syventäminen ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö. Se nauttii laajaa hyväksyntää sekä Suomessa että Ruotsissa, en odota siihen muutoksia.”säilytti paikkansa Ruotsin valtiopäivien suurimpana puolueena sunnuntaina käydyissä historialliseksi kutsutuissa vaaleissa. Puolue sai äänistä 28,4 prosenttia, mikä tarkoittaa, että sen kannatus putosi ensimmäistä kertaa alle 30 prosentin yli sataan vuoteen.Nationalistipuolue ruotsidemokraatit jäi kolmanneksi 17,6 prosentin äänisaaliilla.Muista puolueista keskusta sai 8,6 prosenttia äänistä, vasemmistopuolue 7,9 prosenttia, kristillisdemokraatit 6,4 prosenttia, liberaalit 5,5 prosenttia, ympäristöpuolue 4,3 prosenttia ja muut puolueet 1,4 prosenttia.