Politiikka

Hallituksen piti leikata yritystukia – Sen sijaan se aikoo nyt antaa suurille varustamoille lisää rahaa

Juha Sipilän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005628719.html

Varustamoiden

Työryhmän

Valtiovarainministeriö