Hallitus kysyy suomalaisilta: Otatko mieluummin kesä- vai talviajan? Grafiikka näyttää, miten valoisa aika muuttuisi Suomessa

Politiikka

Hallitus kysyy suomalaisilta: Otatko mieluummin kesä- vai talviajan? Grafiikka näyttää, miten valoisa aika muu

Strasbourg.

Euroopan

Suomalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mikäli

Näin muutos näkyisi Suomessa

EU:n