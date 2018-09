Kellojen viisareiden siirtelyn pitäisi loppua, mutta mitä tapahtuu seuraavaksi ja kuka lopulta päättää Suomen uuden ajan?

Politiikka

Kellojen viisareiden siirtelyn pitäisi loppua, mutta mitä tapahtuu seuraavaksi ja kuka lopulta päättää Suomen

Suomessa on

Mistä kaikki alkoi?

Muutosprosessi lähti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Seuraavaksi

Saavatko maat valita itse kellonaikansa?

Komission

Komission

Mitä EU-tason päätöksen jälkeen tapahtuu?

Milloin viisareiden siirtely loppuu?

Kuinka kauan viisareita on siirrelty?

Euroopassa kellojen