VM julkistaa huomenna yllättävän ennusteen: Työttömyys laskee alle seitsemään prosenttiin

(VM) näkemys työttömyyden kehityksestä on parantunut merkittävästi viime kesäkuusta.Ministeriö julkaisee vasta perjantaina päivällä yleensä tarkoin salassa pidetyn ennusteensa, mutta HS:n näkemien lukujen mukaan VM uskoo työttömyysasteen olevan tänä vuonna 7,4 prosenttia ja ensi vuonna 6,9 prosenttia. Vuonna 2020 työttömyys putoaa 6,6 prosenttiin.Luvut ovat merkittäviä, koska valtion ensi vuoden budjetti on tehty VM:n ennusteen perusteella.Kyseessä on iso pudotus ministeriön viime kesän ennusteeseen, jolloin VM kertoi tämän vuoden työttömyydeksi kahdeksan prosenttia ja ensi vuoden 7,5 prosenttia.VM:n ennuste on positiivisempi kuin useimpien ennusteita tekevien pankkien. Muun muassa Suomen Pankin uusimman ennusteen mukaan työttömyysaste olisi ensi vuonna 7,7 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on ollut alle 6,9 prosentin työttömyys edellisen kerran 2008 ja sitä ennen 1991.VM uskoo nousevan 3,7 prosenttia tänä vuonna ja ensi vuonna 3,5 prosenttia.Joidenkin ekonomistien mukaan Suomen rakenteellinen työttömyyden raja on seitsemän prosenttia eli työttömyys ei laske helposti alle tämän rajan ilman uudistuksia esimerkiksi työmarkkinoiden säännöksiin.Ennenaikainen tieto talousennusteen keskeisistä luvuista tuli julki Työttömyysrahaston tiedostustilaisuudessa torstaina.Valtiovarainministeriö julkaisee ennusteensa perjantaina kello 12.