Supon päällikkö vei kiinnostavat vakoilumuistiinpanot mukanaan Ratakadulta lähtiessään – ”En ollut raportointivelvollinen kellekään”, sanoo elämäkerran julkaissut Seppo Tiitinen

Supon päällikkö vei kiinnostavat vakoilumuistiinpanot mukanaan Ratakadulta lähtiessään

Kirjassa

"Enhän minä ole omia muistiinpanojani kenellekään antanut."

huonot uutiset: suojelupoliisissa kylmän sodan aikana päällikkönä toimineen Seppo Tiitisen https://www.hs.fi/haku/?query=seppo+tiitisen keskiviikkona ilmestyvä elämäkerta Vakoilijoita ja veijareita tarjoaa hyvin vähän uutta tietoa vakoilun maailmasta. Lähes kaikki tärkeä ja kiinnostava on jo julkistettu Supon juhlakirjassa https://interactive.sanoma.fi/arkku/files/24179656HS20090828SI1KU01uptRentolansuponhistoriikki.pdf Ratakatu 12 kymmenisen vuotta sitten.Sitten hyvät uutiset: Supoa vuosina 1978–1990 johtaneella Tiitisellä on yhä tallessa muistiinpanoja sadoista tapaamisista muiden maiden tiedustelupalveluiden johtajien kanssa. Kun Tiitinen lähti Suposta vuonna 1990, hän otti muistiinpanot mukaansa. Niitä ei ole Supon arkistossa.Muistiinpanoja ei siis ole julkaistu missään, ei edes juhlakirjassa. Tieto muistiinpanojen olemassaolosta on erittäin merkittävä verrattuna esimerkiksi niin sanottuun Tiitisen listaan https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005573373.html , jossa on tiettävästi lähinnä parikymmentä Itä-Saksan Stasia kiinnostanutta nimeä.julkistamatonta tietoa on siis käytettävissä vaikkapa Suomen turvallisuuspoliisin satavuotispäiväksi 13.8.2019, jos Seppo Tiitinen on valmis yhteistyöhön. Tuolloin saamme toivottavasti lukea sensuroimattomat keskustelumuistiinpanot länsimaiden tiedustelujohtajien ja vaikkapa Neuvostoliiton Suomen-vakoilupäällikön Viktor Vladimirovin https://www.hs.fi/haku/?query=viktor+vladimirovin kanssa.Tiitinen arvioi Helsingin Sanomille, että pelkästään Vladimirovin kanssa hän tapasi ainakin sata kertaa. Kun Vladimirov lähti vuonna 1984 KGB-päälliköksi, Helsinkiin tuli Feliks Karasev https://www.hs.fi/haku/?query=feliks+karasev , jonka kanssa Tiitinen jatkoi tiivistä yhteydenpitoa.Länsimaiden tiedustelupäälliköiden kanssa Tiitinen tapasi kuukausittain noin kahdentoista vuoden ajan, joten muistiinpanoja on yhteensä sadoista tapaamisista.Tiitinen kertoo, että Supon tiedusteluyhteistyö länsimaiden kanssa oli säännöllistä. Se sujui erityisesti brittien, yhdysvaltalaisten ja länsisaksalaisten kanssa.Tiitinen kertoo käyneensä salaisia keskusteluja nimenomaan niissä maissa, jotka Neuvostoliiton ulkomaanvakoilu oli sijoittanut samaan lokeroon. Suomen kanssa samassa ryhmässä olivat esimerkiksi muut Pohjoismaat, Hollanti, Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti.”Oli erittäin tärkeää vaihtaa tietoja siitä, milloin minkäkinlainen tiedusteluhenkilö ilmestyi markkinoille”, Tiitinen kertoo. Neuvostoliitto nimittäin pyöritti näissä maissa samoja vakoojia.Tiitinen sanoo laajentaneensa tiedusteluyhteistyötä Pohjoismaiden lisäksi niin, että Euroopan yhteisön jäsenmaista vain Kreikka jäi sen ulkopuolelle.Miksi muistiinpanoja ei ole avattu kirjassa, vaikka ne on tehty huolellisesti?”Enhän minä ole omia muistiinpanojani kenellekään antanut. Minulla on keskustelumuistiinpanot kaikista tapaamisista, enkä minä ollut Suopossa [Supossa] raportointivelvollinen kellekään.”kertoo päättäneensä yksin, mitä tietoja ulkomaiden vakoilupäälliköiden kanssa käydyistä keskusteluista jaettiin Supon sisällä ja sen ulkopuolelle.”Ja niiden pohjaltahan minä presidentit [ Urho Kekkonen https://www.hs.fi/haku/?query=urho+kekkonen ja Mauno Koivisto https://www.hs.fi/haku/?query=mauno+koivisto ] informoin.”Nämä Tiitisen ja presidenttien keskustelumuistiinpanot on kirjoitettu puhtaaksi jo aikoja sitten. Ne ovat Supossa, ja Ratakatu 12:n tekijät pääsivät käyttämään niitä työssään.Vakoilujohtajien kanssa käydyistä keskusteluista on kuitenkin niukasti tietoa. Osin tämä johtui Kekkosen tiukasta linjasta.Kirjan mukaan Kekkonen oli linjannut, että Supon pääl­li­kön keskus­telujen sisäl­löstä esi­merkiksi Vladi­mi­rovin kanssa ei pää­sääntöi­sesti tehty selkoa pää­minis­te­rille, saati muille minis­te­reille. Koi­visto laajensi piiriä varovasti.”Onhan niissä presidentti­muistiin­panoissa joitakin sisällöllisiä mainintoja siitä, mitä esimerkiksi CIA:n johtajat minulle sanoivat. Tosin yleensä niin, keitä tiedustelujohtajia olen tavannut”, Tiitinen arvioi.Vakoilijoita ja veijareita -kirjassa mainitaan esimerkiksi keskustelut Ranskan tiedustelupalveluiden johtajien kanssa.”Heinäkuussa 1990, kun kommunismi oli kaatumassa kaikkialla itäblokissa ja Neuvostoliittokin horjui, kävimme Kultarannassa Koiviston kanssa läpi yleistilannetta. Pohdimme muun muassa Mihail Gorbatšovin https://www.hs.fi/haku/?query=mihail+gorbatsovin asemaa niiden tietojen valossa, joita olin saanut Ranskan molempien tiedustelupalvelujen johtajien Claude Silberzahnin https://www.hs.fi/haku/?query=claude+silberzahnin (DGSE) ja Jacques Fournetin https://www.hs.fi/haku/?query=jacques+fournetin (DST) kanssa Pariisissa käymistäni keskusteluista.”mukaan Supon arkistoissa ei ole myöskään KGB:n Suomen-vakoilupäällikön Vladimirovin kanssa käytyjä keskusteluja. Tiitisen ohella hän oli Suomen presidenttien ja huippupoliitikkojen läheinen tuttavuus.”En ole antanut niitä [Vladimirov-keskusteluja] Suopolle. Ei niitä sillä ole.”

Oletteko ajatellut, että kaikki keskustelumuistiinpanot voisi joskus julkistaa?

