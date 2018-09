Timo Soinille kerrotaan pian, ettei häneen luoteta – Suora lähetys eduskunnasta käynnissä, HS seuraa päivän tapahtumia hetki hetkeltä

Politiikka

Timo Soinille kerrotaan pian, ettei häneen luoteta – Suora lähetys eduskunnasta käynnissä, HS seuraa päivän ta

Neljä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etukäteen

Soini

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005833500.html

Soinin

HS seuraa päivän tapahtumia hetki hetkeltä

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkosen mukaan vaarallisten aborttien vuoksi 47 000 naista kuolee vuosittain kehitysmaissa. Mikkonen kysyy, miten Soinin on mahdollista esittää kantojaan. Puhuuko Suomi ensi viikolla YK:n yleiskokouksessa yhdellä vai usealla äänellä naisten oikeuksista, kysyy puolestaan entinen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka (kok) Debatissa on esillä myös Suomen suhde Venäjään sekä Venäjää kohtaan voimassa olevat talouspakotteet, mistä esimerkiksi Paavo Väyrynen kysyy. Jaa



"On pöyristyttävää kuulla, että ministeri Soini vetäisi mattoa kenenkään alta. Ministeri Soini puolustaa naisia ja lapsia", sanoo Lea Mäkipää (sin). Jaa



Paavo Arhinmäki (vas) sanoo debattipuheenvuorossaan naisten ja tyttöjen oikeuksien sekä seksuaaliterveyden edistämisen olevan Suomen ulkopolitiikan keskeisenä pisteenä. "Kysyn teiltä, ministeri Virolainen, miltä teistä tuntuu tehdä tätä työtä, kun ministeri Soini vetää jatkuvasti mattoa teidän altanne?" Jaa



"Pidämme noin puolen tunnin debatin", Risikko sanoo. Painotus on ulkoasiainvaliokunnan jäsenillä. Ensimmäisen debattipuheenvuoron piti valiokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk). Puolen tunnin debatti tarkoittaa, että puhujalistaan siirrytään noin kello 10:45 ja siten myös epäluottamuslause esitettäneen tuolloin. Jaa



Virolainen esittelee kehitysasioita muun muassa Euroopan unionin yhteisin toimin sekä kehitysmaihin tehtäviä yritysten rahoitustoimenpiteitä. Esimerkiksi Kirkon ulkomaanavulle on hänen mukaansa myönnetty 16 miljoonaa euroa kehitysmaiden pienyhtiöihin sijoittamiseen ja niiden kehittämiseen. Jaa



Soini ajautuu puhumaan yhteistyöstä muun muassa Barentsinmerellä. Puhemies Risikko napauttaa nuijaansa. "Nyt olisi hyvä vähän tiivistää", Risikko sanoo. "Hyvä on, tiivistän", Soini myöntyy. Kunkin ministerin esittelypuheenvuorot ovat pituudeltaan noin viisi minuuttia, minkä jälkeen alkaa debatti. Jaa



Soinin mukaan ulkoministeriön hallinnonalan budjetti ensi vuodelle on 1,1 miljardia euroa. Se sisältää kahden prosentin korotuksen eli rahassa 18,6 miljoonaa euroa. "Suomen asioiden hoitaminen ei ole mahdollista ilman kattavaa edustustoverkkoa", Soini sanoo ja kertoo hallituksen avanneen hallituskauden aikana edustustot Burman Yangooniin ja Kolumbian Bogotaan ja esittää edustuston avaamista uudelelen Bagdadiin. Edustustot eivät kuitenkaan liene tämän tunnin mielenkiintoisin asia. Epälutotamuslausetta ei voida esittää debattivaiheessa vaan vasta, kun edustajat esittävät etukäteen varattuja puheenvuorojaan. Ensimmäisenä puhujalistassa on Sdp:n Maarit Feldt-Ranta, jonka odotetaan esittävän epäluottamuslause. Soinin lisäksi ulkoministeriön budjettia esittelee hallituksesta ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen. Jaa



Tervetuloa mukaan HS:n seurantaan eduskunnan täysistunnosta. Salissa on ennen istunnon alkua poikkeuksellisen paljon kuhinaa, varsinkin verrattuna debateiltaan odotettua laimeampaan budjettiviikkoon. Epäluottamuslauseen esittäminen yksittäiselle ministerille on harvinaista, mikä epäilemättä aiehuttaa omaa jännittyneisyyttä. Soini saapui juuri saliin ja istuu paikalleen odottamaan puheenvuoroaan esitelläkseen ulkoministeriön ensi vuoden menoja. Tarkalleen ei ole tiedossa mihin aikaan epälutotamuslause on määrä esittää. HS:n kuulemien ennakkoarvioiden mukaan se kuitenkin esitettäneen ennen kello 11. Jaa