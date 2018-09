Politiikka

”Ei voi olla niin, että kuunnellaan koko ajan vain yhtä osapuolta ja kurmuutetaan toista.”

Viisi kysymystä Marko Piiraiselle

kirjainyhdistelmä AKT nousee otsikoihin, kyse on jokseenkin aina vakavasta työtaistelusta. Näin on tälläkin kertaa.Viikko sitten Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT julisti ylityökiellon. Kielto koski lähinnä bussi-, kuorma- ja säiliöautojen kuljettajia.Syynä on hallituksen aikomus säätää laki, joka helpottaisi irtisanomisia alle 20 työntekijän yrityksissä. Ihmisten ja yritysten arjessa työtaistelu tuntunee viikon tai parin kuluttua.Tämä on kuitenkin vasta varoituslaukaus. Jos hallitus ei peru lakiesitystään, edessä näyttää olevan pahempaa.Lokakuun alussa AKT:n hallitus kokoontuu miettimään uusia toimia. Liitto on ilmoittanut, ettei hallituksenvastaisen toiminnan ulkopuolelle rajata mitään ”järjestöllisiä toimia”.Tämä voi tarkoittaa vaikkapa viennin pysäyttämistä.mukana oli vasta puolet sopimusaloistamme. Siitä voi päätellä, mitä aloja seuraavat päätökset koskevat”, sanoo AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen https://www.hs.fi/haku/?query=marko+piirainen Hän ei paljasta, onko AKT valmis pysäyttämään jopa viennin ja tuonnin.”Järjestölliset toimet tulevat olemaan sellaisia, että hallitus varmasti miettii, mikä on järkevää ja mikä ei.”Poliittiseen työtaisteluun on ilmoittautunut liittoja kaikista palkansaajaleireistä. Muun muassa terveydenhuoltoalan ja palvelualojen hallituksenvastainen taistelu voi näkyä kansalaisten arjessa piankin.Vielä keväällä hallituksessa ei oikein uskottu, että ay-liike saisi rivejään näin ärhäkkään taisteluun: työpaikoilla menee hyvin, eivätkä isoissa yrityksissä työskentelevät välttämättä halua menettää palkkoja ja lomia pienten yritysten takia.Vielä ei ole nähty, kuinka laajat joukot ay-liike saa liikkeelle. Ainakin Piirainen vakuuttaa, että palkansaajat ovat tosissaan. Tosin hän ei voisikaan sanoa mitään muuta.on viestitetty ay-liikkeelle, että lakia voisi lieventää koskemaan viidentoista, kymmenen tai vain viiden työntekijän firmoja ja irtisanomisehtojakin voisi lieventää.”On päivänselvää, ettemme voi tehdä diiliä hallituksen kanssa, vaikka firman koko esityksessä pienenisi, koska työntekijöistämme suurin osa työskentelee 2–5 hengen yrityksissä”, Piirainen sanoo.”Millä tavalla me perustelisimme sen, että hyväksymme pienemmissä yrityksissä työskenteleville huonommat lait kuin isoissa yrityksissä työskenteleville?”Piiraisen mielestä lakiesityksestä tulee joka tapauksessa perustuslain vastainen, koska se tekisi työntekijöistä eriarvoisia lain edessä. Hän muistuttaa, etteivät tutkimuslaitokset ole pystyneet osoittamaan lain varsinaisesti lisäävän työllisyyttä.on vasta valmisteilla, ja sen perusteella tuskin voisi irtisanoa ketään pärstäkertoimen mukaan, kuten SAK on antanut ymmärtää kohua herättäneessä mainoskampanjassaan.Kampanjan kuvissa vakavasti vammautunut saa potkut ja suuri jalka on tallaamassa rotkon reunalla olevia työntekijöitä. Kampanja jatkuu, mutta enää näitä kuvia ei tahdo löytyä SAK:n sivuilta.Piirainen ei erehdy sanomaan kampanjasta yhtään poikkipuolista – eikä oikein muutakaan – sanaa.SAK on lähtenyt peliin niin suurella suulla, että enää ei ole perääntymistä. Hallitukselle lakihankkeen peruminen olisi merkki siitä, että vaaleilla valitut poliitikot perääntyvät aina kun ay-liike väläyttää lakkoasetta.ei ole kyse ainoastaan tästä laista, vaan taustalla on myös yleistä vihaa hallitusta vastaan.Pääministeri Juha Sipilän https://www.hs.fi/haku/?query=juha+sipilan (kesk) hallituksen aikana on solmittu kivulias kilpailukykysopimus ja monia työelämän ja työttömyysturvan sääntöjä on tiukennettu.Tällä kertaa SAK:n leirissä ei ole eturintamassa AKT vaan Teollisuusliiton Riku Aalto https://www.hs.fi/haku/?query=riku+aalto , joka ei voi sietää Sipilää.”Tämä on palkansaajavihamielisin hallitus, jonka minä muistan Suomessa olleen”, Piirainen ilmaisee asian.Ay-liikkeen riveistä on kuitenkin kuulunut mutinaa siitä, että kovaan uhoon on lähdetty ilman tietoa, millaisin ehdoin riita saadaan ratkaistua.Kaikki liittojohtajat eivät suinkaan pidä viisaana vaatimusta, että poliittisesti valittu hallitus antautuu täysin – eikä sitä, että panoksena on talouskasvu ja työpaikat. Se voi lopulta koitua ay-liikkeelle tappioksi ja jäsenpaoksi.Piirainen ei sano tähän mitään, vaikka hänkin vaikuttaa olevan huolissaan siitä, miten tilanne saadaan ratkaistua. Tosin hän on sitä mieltä, ettei lakiesityksen peruminen olisi hallitukselle mikään arvovaltatappio.”Ei se näyttäisi nöyrtymiseltä vaan pragmaattisuudelta. Ei ay-liike tästä lähtisi toreille henkseleitä paukuttelemaan.”ehdottaa ratkaisuksi kolmikantaista työryhmää, kuten ay-liikkeellä on tapana ehdottaa tilanteessa kuin tilanteessa.”Jos hallitus toimii viisaasti, se vetää eriarvoistavan lakihankkeensa pois ja kutsuu koolle kolmikantaneuvottelut. Neuvotteluissa etsitään ne keinot, joilla talouskasvu varmistuu seuraavalla ja sitäkin seuraavalla vaalikaudella.”Piiraisen mukaan hallitukselta on täysin puuttunut yhdessä tekemisen meininki.”Ei voi olla niin, että kuunnellaan koko ajan vain yhtä osapuolta ja kurmuutetaan toista.”Hän pelkää, että Suomea uhkaa maan kehitystä hidastava hallituskausien kierre, jossa jonkin ryhmän ääni jää aina kuulumatta.”Neljän vuoden välein mentäisiin aina laidasta toiseen. Yksi vaalikausi olisi yrittäjien teemoilla, ja seuraava taas painottaisi toista laitaa. Tällöin Ruotsi ja Saksa menevät kovaa vauhtia ohi, koska ne osaavat jatkuvan neuvottelun periaatteen, jossa kaikilla osapuolilla on suurin piirtein hyvä fiilis.”tietää hyvin, ettei kolmikanta saisi enää mitään aikaan tämän hallituksen aikana, vaikka hän ei sitä sanokaan.Seuraava mahdollinen pääministeri voikin olla Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne https://www.hs.fi/haku/?query=antti+rinne . Näin myös tapahtuisi, jos se on kiinni Piiraisesta. Hän on demariedustajana Porvoon valtuustossa.Eduskuntavaaleihin Piirainen ei kuitenkaan lähde. Hän sanoo, että ay-liikkeen tärkein tehtävä vaaleissa on saada ihmiset ymmärtämään äänestämisen tärkeys, äänesti sitten ketä tahansa.”Ei Rinne olisi ay-liikkeen talutusnuorassa, mutta totta kai hänellä on nykyhallitusta luonnollisemmat välit kuunnella meidän huoliamme.”

1. Kuka lobbasi sinua viimeksi?

”Tapasin kansanedustaja Lauri Ihalaisen https://www.hs.fi/haku/?query=lauri+ihalaisen (sd) ajankohtaisten asioiden tiimoilta.”

2. Kuka hallituspuolueen edustaja ansaitsee kehut?

”Työministeri Jari Lindström https://www.hs.fi/haku/?query=jari+lindstrom (sin) on joutunut haastavaan paikkaan. Aluksi hän joutui jopa johtamaan kahta ministeriötä. Hän saa minulta eräänlaisia sympatiapisteitä, kun ottaa huomioon koko hallituskauden tapahtumat.”

3. Minkä kirjan luit viimeksi?

”Meneillään on AKT:n historian neljäs osa, joka käsittelee vuosia 1990–2010. Se on Raamatun kokoinen kirja.”

4. Mikä saa sinut vihaiseksi?

”Epäoikeudenmukaisuus.”

5. Mitä aiot tehdä viikonloppuna?

”Kesäloman jälkeen kyseessä on ensimmäinen töistä vapaa viikonloppu. Hyödynnän sen menemällä Kuhmoon laittamaan mökin talviteloille. Sinne on asuinpaikaltani Porvoosta 600 kilometriä. Samalla lähden vanhemman poikani kanssa kanalintumetsälle.”