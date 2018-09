Keskusta ja siniset ylimääräisiin kokouksiin alkuillasta, kokoomuskin tuohduksissa – Nämä seitsemän asiaa hiertävät hallituspuolueiden välejä

Politiikka

Keskusta ja siniset ylimääräisiin kokouksiin alkuillasta, kokoomuskin tuohduksissa – Nämä seitsemän asiaa hier

Hallitusryhmien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Timo Soinin luottamuksesta äänestäminen

Sote

Sairaaloiden kohtelu

Tuomioistuinvirasto

Irtisanomislaki

Työllisyyskokeilut

Yleisärtymys mielikuvapolitiikasta