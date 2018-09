Politiikka

Islanti yrittää pakottaa yritykset sakon uhalla palkkatasa-arvoon – Tekeekö uraa­uurtava laki naisen eurosta v

Onko Islanti

Nyt Islanti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Islannissa kaikkien

Näin pyritään

Yksi Islannissa

Islannissa

Vaikka Islannin

Myös Suomessa

Mutta voisiko