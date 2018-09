Politiikka

Perussuomalaiset esittää ”korjaamoja” estämään nuorten syrjäytymistä ja koulurauha-asiamiehiä ratkomaan kiusaa

Oppositiopuolue

Perussuomalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Osa

Omaperäisempiin

Ammatilliseen

Yliopistoja