Laura Huhtasaari syyttää kouluja vihapuheen lietsonnasta – Alaikäisten oppilaiden julisteen julkaisu ilman lupaa Twitterissä nosti myrskyisän vastareaktion

kansanedustajan Laura Huhtasaaren https://www.hs.fi/henkilo/Laura+Huhtasaaren+ koululaisten tekemän julisteen sisältänyt Twitter-viesti on saanut vihaista palautetta.Kuvassa ei ole oppilaiden sukunimiä, mutta siinä näkyy Tampereella sijaitsevan koulun nimi sekä juliste, jossa on julisteen kolmen alaikäisen tekijän etunimet. Julisteessa on suurin kirjaimin sanat ”Suomeen VAI Kuoleen”.Julisteessa on Suomeen-sanan alla kuva tasavallan presidentti Sauli Niinistöstä https://www.hs.fi/henkilo/Sauli+Niinistöstä+ ja vihreiden kansanedustaja Pekka Haavistosta. https://www.hs.fi/henkilo/Pekka+Haavistosta.+ Kuoleen-sanan alla perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho https://www.hs.fi/henkilo/Jussi+Halla-aho+ ja Laura Huhtasaari https://www.hs.fi/henkilo/Laura+Huhtasaari Kuvien välissä on maahanmuuttajia veneessä. Asiasta kertoivat ensin Ilta-Sanomat https://www.is.fi/politiikka/art-2000005847889.html?ref=rss ja Yleisradio https://yle.fi/uutiset/3-10431844 ”Useat opiskelijat ovat ottaneet minuun yhteyttä ja kertoneet, kuinka koulujen opettajat vihapuhuvat ja lietsovat ja kannustavat vihaan demokraattisesti valittuja poliitikkoja kohtaan. Tätä tapahtuu peruskoulussa ja lukiossa”, Huhtasaari kirjoittaa julkaisemansa kuvan yhteydessä. HS ei julkaise viestiä, koska siinä näkyvät koulun nimi ja lasten etunimet.ja koulun nimen julkaiseminen on herättänyt kritiikkiä siitä, onko Huhtasaari niin sanotusti maalittanut lapsia eli nostanut sosiaalisessa mediassa heitä esimerkiksi vihan kohteeksi.Koulun rehtori sanoo, että koulu ja opettajat on joutuneet syytösviestien kohteeksi Huhtasaaren Twitter-viestin takia. ”On kommentoitu opettajien asenteellisuudesta. On syytetty vihervasemmistolaisuudesta ja äärilaidasta toiseen.”Kouluun on tullut muun muassa syytöksiä aivopesusta ja jihadismista. Jihadismilla viitataan usein liikkeeseen, joka pyrkii muuttamaan maailman vaikka väkivalloin islaminuskoiseksi.”Toivoisin, että kunnioitettaisiin nuoria ja myöskin heidän yhteiskunnallisia mielipiteitään. Meitä ohjaa opetussuunnitelma. Suunnitelman mukaan nuoria kannustetaan ja kasvatetaan yhteiskunnalliseen keskusteluun”, rehtori sanoo.sanoo, ettei lapsilta tai heidän vanhemmiltaan ole kysytty lupaa julisteen julkaisuun, kuten pitäisi tehdä. Juliste tehtiin Tampereen kaupungin taidekaariohjelmassa, jossa piti tehdä yhteiskunnallinen ja kantaaottava juliste. Siihen osallistuivat jokseenkin kaikki Tampereen koulut.”Siellä oli monenlaisia töitä. Löytyi julisteita muun muassa tiettyjen yritysten lapsityön käytöstä, seksuaalisesta tasa-arvosta ja luonnonsuojelusta. Julisteita ihan laidasta laitaan.”on koulutukseltaan opettaja, ja hän työskennellyt Porissa erityisopettajana. Twitterissä on ihmetelty, miten opettaja voi julkaista alaikäisten lasten töitä ilman lupaa. Huhtasaaren viestistä ei myöskään käy ilmi, millaisen tehtävän yhteydessä juliste on tehty.Tähän Huhtasaari vastaan Twitterissä, että opettajat ja koulu ovat vastuussa julisteesta, eivät oppilaat.Helsingin Sanomille Huhtasaari perustelee julkaisua sillä, että kuva oli jo julkaistu Instragramissa.”Koulu on itse julkaissut kyseisen kuvan Instagramissa, ja sieltähän se julkisuuteen rävähti. Kuvan mukana koulu julkaisi luokan ja lasten nimet”, Huhtasaari vastaa HS:lle sähköpostilla.mukaan koululla on vanhempien ja oppilaiden antama lupa julisteiden julkaisuun.”Ihmettelen, mitä kouluissa oikein tapahtuu? Olen saanut paljon palautetta oppilailta ja vanhemmilta, kuinka oppilaita politisoidaan kannattamaan jotain tiettyä aatesuuntaa ja vastustamaan perussuomalaisia”, Huhtasaari kirjoittaa HS:lle.Rehtori sanoo, ettei taidekaari ollut todellakaan millään tavalla suunnattu perussuomalaisia vastaan.apulaispormestari Johanna Loukaskorpi https://www.hs.fi/henkilo/Johanna+Loukaskorpi+ (sd) sanoo, ettei poliitikkojen tulisi puuttua opetuksen sisältöihin.”Koulujen opetuksen sisältö ei kuulu poliitikoille ollenkaan. Heidän pitäisi antaa kouluille kasvatus- ja työrauha. Opetussuunnitelma ohjaa koulujen opetusta.” Myös Loukaskorpi on saanut palautetta puolesta ja vastaan.”Minusta on vähän kyseenalaista se, että kansanedustaja nostaa twiitissään yksittäisen koulun ja sen oppilaat esiin ja samalla tavallaan julistaa omaa poliittisista agendaa. Ihmeellistä toimintaa aikuiselta ihmiseltä”, Lounaskorpi sanoo.

Aikooko Tampereen kaupunki reagoida tähän jotenkin?

”Meidän täytyy keskustella tästä johtoryhmässä. Missään nimessä opetuksen sensuuriin ei tule lähteä. Oppilailla pitää olla mahdollista tehdä kantaaottavia julisteita tai videoita hyvän maun rajoissa.”