Suomi saa alentaa digilehtien ja e-kirjojen verotusta – Sähköisten lehtien ja kirjojen arvonlisäverosta syntyi

ovat sopineet digilehtien arvonlisäveron alentamisesta. Alennetun arvonlisäverokannan saa vastaisuudessa antaa myös digijulkaisuille eikä vain paperisille painotuotteille.Sähköisten julkaisujen arvonlisävero on nykyisin Suomessa 24 prosenttia, kun painotuotteiden vero on kymmen prosenttia.ilmoitti tiistaina olevansa erittäin tyytyväinen EU:n neuvoston tiistaiseen ratkaisuun. Se sallii lehtien lisäksi myös digitaalisten kirjojen myynnin alennetulla arvonlisäverokannallaSuomen hallitus jo aiemmin linjannut, että se on valmis laskemaan digitaalisten lehtitilausten arvonlisäveron kymmeneen prosenttiin samalle tasolle painettujen lehtitilausten kanssa.EU:n valtiovarainministerit olivat tiistaina koolla Luxemburgissa, jossa direktiivin muuttamisesta päätettiin.Uutinen päivittyy.