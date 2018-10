Politiikka

"Ukkoa on todella koeteltu", sanoo Antti Kaikkonen elämästä ja hallitustyöstä – Keskustaedustaja vaatii nyt ko

"Ukkoa

Viisi kysymystä Antti Kaikkoselle

on nyt sitten todella koeteltu”, sanoo kansanedustaja Antti Kaikkonen https://www.hs.fi/henkilo/Antti+Kaikkonen , 44, työhuoneellaan Eduskuntatalon viidennessä kerroksessa.Kaikkonen johtaa pääministeripuolue keskustan eduskuntaryhmää. Hallituspuolueiden kansanedustajissa on päivä päivältä alkanut näkyä enemmän oireita vaalikiimasta, mikä on poikinut entisestään kinailua hallituskumppani kokoomuksen kanssa. Se on tiennyt lisää työtä ryhmäkurin vartijalle.Keskusta on parhaansa mukaan haukkunut kokoomusta siitä, etteivät sen kansanedustajat pysy hallituksen yhteisessä rintamassa. Viime perjantaina oli keskustan edustajien vuoro lähteä laukalle, kun kaksi kansanedustajaa hidasti sosiaali- ja terveysuudistuksen käsittelyä vaatimalla Vaasaan omaa päivystystä, vaikka asia oli jo kertaalleen sovittu.Kaikkosta harmittaa, vaikka kansanedustaja Pekka Puska https://www.hs.fi/henkilo/Pekka+Puska (kesk) antoi torstaina periksi ja lupasi totella puoluetta. ”Kunnissa terveydenhuollon yksityistäminen jatkuu ja tilanne menee hiljalleen vain huonommaksi, jos tässä talossa ei saada nyt sotesta päätöksiä”, Kaikkonen sanoo.Kaikkosta on kuitenkin koetellut avioero, josta hän ja hänen puolisonsa, Sdp:n entinen kansanedustaja ja nykyinen Suvanto ry:n toiminnanjohtaja Satu Taiveaho https://www.hs.fi/henkilo/Satu+Taiveaho+ kertoivat https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005836934.html 21. syyskuuta.Pari on päättänyt, etteivät he käsittele julkisuudessa eroaan ”sen ihmeemmin”, vaikka eroprosessi on vaikuttanut työhönkin. ”Olen minä tainnut olla eduskunnassa normaalia vaisumpi ja hiljaisempi, mutta ehkä on hyvä, että on muutakin ajattelemista kuin siviilielämä.”Eroprosessin aikana hän ei ole hetkeäkään miettinyt politiikan jättämistä. Keskustan piirikokous ilmoittaa tänään, että Kaikkonen pyrkii keväällä uudelleen eduskuntaan.tilanteeseen Kaikkonen ei näytä olevan lainkaan tyytyväinen ja miksi olisikaan, sillä puolueen kannatus oli viime edustakuntavaaleissa 21,1 prosenttia, mutta viimeisessä HS:n kannatuskyselyssä vain 15,1 prosenttia.Kaikkosen työhuoneen seinällä on kuvat keskustataustaisista presidenteistä Lauri Kristian Relanderista https://www.hs.fi/henkilo/Lauri+Kristian+Relanderista Kyösti Kalliosta https://www.hs.fi/henkilo/Kyösti+Kalliosta ja Urho Kekkosesta https://www.hs.fi/henkilo/Urho+Kekkosesta . Presidenttien kuvia kymmenisen kertaa suuremmassa maalauksessa pohtii maailmanmenoa keskustan ideologinen isä Santeri Alkio https://www.hs.fi/henkilo/Santeri+Alkio Monen kansalaisen mielestä pääministeri Juha Sipilän https://www.hs.fi/henkilo/Juha+Sipilän johtamassa keskustassa ei ole jäljellä enää häivähdystäkään alkiolaisuudesta, joka korosti edistystä, sivistystä ja köyhistä huolehtimisesta.”Kyllä nämä puheet häiritsevät. Itse pidän keskustaa nimenomaan keskustalaisena enkä minkään sortin pikkukokoomuksena. Toivoisin, että meidän politiikassa näkyisi vahvemmin välittäminen yhteiskunnan vähempiosaisista.””Tämä vaalikausi on mennyt Suomen pelastamiseen ja olemme joutuneet tekemään viheliäisiä säästöjä, joten en ihmettele, että monen kannattajan uskoa on koeteltu”, Kaikkonen sanoo ja katsoo ylös Santeri Alkioon.säästöt ovat romuttaneet keskustan kannatuksen mutta eivät kokoomuksen.”Tietysti pääministeripuolue kantaa päävastuun, mutta kyllä minä itsekin ajattelen, että hallituskumppani kokoomus on markkinamiehenä keskustaa taitavampi. Meillä on liikaa luotettu, että vaaleissa palkitaan, kunhan asiat hoitaa hyvin. Aikaisempaa tärkeämpää on se, miltä asiat näyttävät julkisuudessa. Keskustan on syytä kiinnittää jatkossa tähän paljon enemmän huomiota.”Kaikkosen mukaan seuraavan hallituksen on panostettava merkittävästi ennen kaikkea lapsiperheisiin.”Meillä elää kymmeniätuhansia lapsia köyhyydessä. Tilanteen parantamiseen tarvitaan monia toimia. Ja sen lisäksi vielä syntyvyys on pikku hiljaa laskenut nälkävuosien tasolle. Se, miten syntyvyys saadaan nousemaan, on kansankunnan kohtalonkysymys.”Kaikkosen mukaan ensi vaalikaudella lapsilisiin pitää saada tasokorotus ja lisien indeksikorotukset pitää palauttaa. Vaikeuksissa oleville lapsille täytyy tarjota nykyistä enemmän kotiapua. Kaikkein köyhimmille on saatava lisää täsmätukia. Perhevapaat olisi uudistettava niin, että isän rooli kasvaa. Samalla kotihoidontuki säilyisi myös realistisena vaihtoehtona.Hän sanoo, että myös maahanmuuttoa tarvitaan. ”Mitä enemmän syntyvyys kasvaa, sitä pienempi tarve on maahanmuutolle, mutta jos ihmiset haluavat tänne töihin, sen pitäisi olla helpompaa. Tarveharkintaa pitäisi löysätä.”ottaisi mallia Islannista, jossa kaikille lapsille taataan ainakin yksi harrastus.”Tästä on puhuttu, mutta ei enää pitkään aikaan. Mielekäs harrastus voi ehkäistä syrjäytymistä, mutta tämäkin tarvitsisi rahaa. Toimeentulotuessa pitäisi lasten harrastukset huomioida johonkin mittaan asti.”Kaikkosen mielestä myös kouluilla voisi olla keskeinen rooli harrastusten järjestäjänä. Hän panostaisi ensi kaudella myös ammatilliseen koulutukseen.”Pitää löytää ammattikoulutuksen ja lukion lisäksi kolmas tie nuorille, oli se sitten oppisopimuskoulutus tai työharjoittelu.”hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen välit ovat olleet erittäin riitaiset.”Kaikesta torailusta huolimatta meidän pitäisi kyetä katsomaan yhdessä 2020-luvulle, koska työllisyysastetta pitää nostaa seuraavalla kaudella nykyisestä 72 prosentista 75 prosenttiin ja siitäkin ylös, jos haluamme säilyttää nykyiset julkiset palvelut.””Jo tänä syksynä pitää saada koolle kansallinen työkokous. Siinä työmarkkinajärjestöt ja poliittiset päättäjät pohtisivat, millä eväillä voisimme yhteistuumaisesti lähteä toteuttamaan työllisyystavoitteita. Riitelijöitä on ihan riittävästi, nyt tarvitsemme sillanrakentajia.”mielestä keskusteluja tuskin on mahdollista aloittaa nyt meneillään olevien työtaistelujen aikana. Hän sanoo, että kokous ei olisi hallitusvetoinen, vaan kaikki osallistuisivat tasaveroisesti ja mukaan tulisi myös tutkijoita.”Tämä voisi toimia myös osana meneillään olevan hallituksen ja työmarkkinoiden välisen riidan ratkaisussa, mutta ei tietenkään ainoana osana.”Konsensuksen saavuttaminen työmarkkinoilla harvoin onnistuu ilman julkisia lisäpanostuksia työntekijöiden hyvinvointiin. Myös perheuudistukset ja koulutus maksavat. Mistä seuraava hallitus kaivaa rahat?”Paras tapa on nostaa työllisyysastetta. En halua puhua vielä summista, vaan painotuksista. Tarvitaan kuitenkin kymmeniä miljoonia euroja suurempia uusia panostuksia. Vaaliehdotusten pitää olla sellaisia, että ne ovat uskottavasti toteutettavissa. Onneksi ei ole säästölistoja tiedossa, ellei saada nyt riidoilla taloutta ihan solmuun.”

1.­ Kuka lobbasi sinua viimeksi?

”Rakennusteollisuuden delegaatio kävi viikolla puhumassa muun muassa kiertotaloudesta ja rakentamisen sääntelystä. Tärkeää, että Suomessa jatkossakin vasarat paukkuvat.”

2. Kuka kokoomuslainen kansanedustaja ansaitsee kehut?

”Kokoomuslainen? No kun tuon kokoomuksen ryhmäjohtajan Kalle Jokisen https://www.hs.fi/henkilo/Kalle+Jokisen kanssa saan lähes päivittäin erilaisia ongelmia olla ratkomassa, niin kehaistaanpa vaihteeksi. Yhteistyö hänen kanssaan on suoraa ja mutkatonta.”

3. Minkä kirjan luit viimeksi?

4. Mikä saa sinut vihaiseksi?

”Ilkivalta, väkivalta, kaikenlainen vastuuttomuus.”

5. Mitä aiot tehdä viikonloppuna?

”Käyn keskustan tilaisuuksissa Karkkilassa ja Mäntsälässä. Lisäksi Helsingissä osallistun Roosa nauha -hyväntekeväisyysotteluun jalkapallossa. Ja eiköhän tenavien kanssakin jotain mukavaa touhuta.”