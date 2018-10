Sunnuntaisuomalainen: Suomessa on lakkoiltu eniten demari­vallan aikana Tutkijan mukaan suoraa yhteyttä pääministeripuolueen ja lakkojen määrän välillä ei kuitenkaan ole. Sdp:n edellisestä pääministerikaudesta on aikaa, ja lakkoilu on sittemmin vähentynyt tuntuvasti, kun talouskasvu on hidastunut