Pääministeri Sipilä vetosi eduskuntaan irtisanomislain ja työllisyystoimien puolesta – Suora lähetys käynnissä juuri nyt, HS seuraa hetki hetkeltä

Pääministeri Sipilä vetosi eduskuntaan irtisanomislain ja työllisyystoimien puolesta – Suora lähetys käynnissä

"Kannatamme sopimusyhteiskuntaa. Se ei kuitenkaan saa tarkoittaa, että poliittiselle päätöksenteolle jää äänettömän yhtiömiehen rooli. Eikä sitä, että päätöksiä jätettäisiin tekemättä vain siksi, jos työmarkkinaosapuolet eivät ole neuvotteluiden jälkeen löytäneet yhteistä näkemystä", Vanhanen sanoo ja osoittaa sanansa käytännössä hallituksen lakiesitystä vastustavalle ay-liikkeelle. Jaa



"Julkisessa väittelyssä on annettu ymmärtää, että toteutuessaan uudistus mahdollistaisi työntekijän mielivaltaisen irtisanomisen. Tällaiset 'potkut pärstäkertoimen perusteella' –puheet ampuvat räikeästi yli. Irtisanomiseen tarvitaan myös tulevaisuudessa painavat syyt", Vanhanen sanoo. "Puheet myös halventavat maamme pienyrittäjiä. Ei kukaan palkkaa väkeä irtisanoakseen." Jaa



Sipilä perustelee hallituksen esitystä työsuhdeturvan heikennykseksi sillä, että ne nostavat työllistämisen kynnystä. "Virherekrytoinneista aiheutuvat kustannukset ovat suhteellisesti suurempia pienissä yrityksissä. Lisäksi pienissä yrityksissä on huonommat mahdollisuudet etsiä työntekijälle korvaavia tehtäviä. Tämän vuoksi hallitus on valmistelemassa esityksen laiksi työllistämiskynnyksen madaltamisesta alle 10 hengen yrityksissä. Lisäksi työntekijän työttömyysturvan karenssia lyhennetään kolmesta kahteen." "Jatkossakin työntekijän irtisanomiseen tulee olla asiallinen ja painava syy. Tämä tulee huomata", Sipilä sanoo. Ay-liikkeelle Sipilä sanoo irtisanomislaista johtuvien lakkojen aiheuttavan menetyksiä "yrityksille, työntekijöille ja täysin sivullisille". "Hyvinvointiyhteiskunta vaatii korkeampaa työllisyysastetta. Kaikista toimista ei välttämättä löydy yksimielisyyttä. Lopulta kyse on hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta ja sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Hallitus jatkaa esityksen valmistelua, jos eduskunta antaa hallitukselle luottamuksen tässä asiassa", Sipilä päättää puheensa. Jaa



Nyt keskustan ryhmäpuheenvuoron pitää ex-pääministeri Matti Vanhanen, joka on koko tiedonantoidean isä. Jaa



Naisten työmarkkina-asemaa parannetaan äitien työnantajille maksettavalla 2 500 euron perhevapaakorvauksella, Sipilä kertoo luetellessaan hallituksen toimia. Hän ei malttanut olla lisäämättä: "Tätä ei kolmikanta koskaan kyennyt sopimaan." Jaa



"Perustuslain mukaan julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaaamaan jokaiselle oikeus työhön. Tätä hallitus on toimillaan tavoitellut. Työllistämisen esteitä on purettu monin eri keinoin", Sipilä sanoo ja listaa eri keinoja, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien määräaikaisia työsopimuksia sekä omaehtoisen opiskelun ja keikkatyön helpottamista. "Hallitus on parantanut määrätietoisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. Sukupolvenvaihdosta on helpotettu perintöveroa keventämällä", Sipilä jatkaa. "Kaikki näistä päätöksistä eivät ole olleet helppoja. Aina kun uusia toimia on esitelty, niiden merkitystä on vähätelty. Jälkikäteen voi sanoa, että päätösten vaikutukset ovat olleet positiivisia." Jaa



Työllisyysaste on jo melkein tavoitteessa eli 72 prosenttia, Sipilä aloittaa puheensa. "Hallituskauden alkaessa ennusteet eivät luvanneet hyvää taloudelle eikä työllisyydelle. Oli selvä, ettei suunta kääntyisi ilman kipeitä päätöksiä", Sipilä sanoo ja kertoo kilpailukykysopimuksesta ja kiittelee ammattiyhdistysliikettä sen syntymisestä. "Tänä syksynä julkaistun tutkimuksen mukaan hallituskauden päätöksillä saavutetaan 33 000 – 42 000 työpaikan lisäys jo mainitun kikysopimuksen lisäksi", Sipilä sanoo. Eniten hallituksen talouspolitiikasta ovat hänen mukaansa hyötyneet "ne 100 000 työtöntä, jotka ovat nyt töissä". Käytännössä Sipilä perustelee hallituksen politiikkaa jo tehdyillä toimilla. Tässä keskustelussa pitäisi kuitenkin olla kyse jäljellä olevan vaalikauden toimista eli siitä, mitä hallitus voi vielä viidessä kuukaudessa tehdä. Jaa



15 min. sitten Täysistunto alkaa, Sipilä esittelee tiedonannon Hallituksen tiedonanto on hallituksen keinona harvinainen. Edellisen kerran sitä käytettiin kesällä 2017, kun hallituksen parlamentaarinen pohja muuttui eli perussuomalaiset hajosivat ja jäljelle hallitukseen jäivät vain nykyiset siniset. Jaa



Hallituksen tiedonannon esittelee pääministeri Juha Sipilä pian kello 14 jälkeen. Sen jälkeen jokainen ryhmä suuruusjärjestyksessä esittää oman ryhmäpuheenvuoronsa, ensimmäisenä siis Sipilän omapuolue keskusta. Keskustelusta on odotettavissa pitkä, sillä puheenvuoroja on yhteensä pyydetty tähän mennessä 45. Päälle tulevat vielä spontaanit debattipuheenvuorot, joille puhemies antaa erikseen tilaa. Jaa



Hyvää iltapäivää! Tervetuloa mukaan HS:n liveseurantaan eduskunnan täysistunnosta. Aiheena on hallituksen työllisyyspolitiikka ja erityisesti irtisanomissuojaa pienyrityksissä heikentävä laki, jota hallitus valmistelee. Hallitus antoi maanantaina tiedonannon, mistä eduskunta siis nyt keskustelee. Tiedonannolla hallitus mittauttaa käytännössä oman luottamuksensa eduskunnan silmissä. Äänestys luottamuksesta käydään huomenna. Luottamuksen myöntäminen hallitukselle on käytännössä varmaa, koska hallituspuolueilla on eduskunnassa enemmistö. Tarkempaa analyysia tiedonannon sisällöstä voi lukea kollegani Teija Sutisen eilisestä jutusta: https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005865006.html Jaa