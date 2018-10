Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 101–73 – Lakkojen kohteena oleva asia sai eduskunnan tuen, Sipilä sanoi

Politiikka

Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 101–73 – Lakkojen kohteena oleva asia sai eduskunnan tuen, Sipilä s

0Hallitus

Pääministeri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääoppositiopuolue

Valtiovarainministeri

Eduskunta