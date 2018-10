Politiikka

Irtisanomislain kompromissista poistettiin ”pärstäkerroin­perusteita” – Lopputulos on juridisesti epäselvä ja

Tuorein

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ehdotuksesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eduskunnassakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyisen

Nykyisessä

”Osa

”Käytännössä

Mutta

”Koeajan