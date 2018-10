Politiikka

Näin sanoo laki ”yksilöstä johtuvasta” irtisanomisesta – Lue sana sanalta, miten hallitus on muuttanut kiistel

Kiistassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työsopimuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyisessä työsopimuslaissa sanotaan näin (7. luku, § 2):

Heinäkuussa hallitus kaavaili muuttavansa pykälää näin:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lausuntokierroksen (5.7.–16.8.) jälkeen hallitus kertoi 2.10. muuttaneensa pykälää näin:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kielletyt irtisanomisperusteet ovat nämä:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työnantajan

niin sanotusta irtisanomislaista on jäänyt vähälle huomiolle se, mitä nykyinen työsopimuslaki sanoo henkilöperusteisesta irtisanomisesta ja miten hallitus haluaisi pykäliä – tai oikeastaan kyse on yhden pykälän lisäyksestä – muuttaa.Pääsääntö on nyt ja olisi hallituksen luonnosten mukaan vastakin, että työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Suomen Yrittäjät on toivonut, että laista poistettaisiin sana painava, mutta niin ei ole luonnosten mukaan aikomus tehdä.Hallitus julkisti tuoreimman luonnoksen esityksestään keskiviikkona ja lähetti sen lainsäädännön arviointineuvoston käsittelyyn.irtisanomisperusteet on jaettu yksilöstä johtuviin ja toisaalta tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteihin. Hallituksen esitys koskee vain yksilöstä eli työntekijästä itsestään johtuvaa irtisanomista.Yksilöstä johtuvat syyt voivat olla työntekijän tekoja, jotka ovat lain tai sopimuksen vastaisia, laiminlyöntejä tai huonoa käyttäytymistä. Sekin, ettei työntekijä enää selviydy työtehtävistään, voi olla perusteena irtisanomiselle.”Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on otettava huomioon työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.””Kun työnantajan palveluksessa on alle 20 työntekijää, irtisanomisperusteena pidetään myös edellä säädettyä vähäisempää työvelvoitteen laiminlyöntiä tai rikkomista taikka epäasiallista käyttäytymistä silloin, kun se horjuttaa työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta tai vaikeuttaa työnantajan tai työyhteisön toimintaa, eikä työsuhteen jatkamista tästä syystä voida pitää työnantajan kannalta kohtuullisena.””Kun työnantajan palveluksessa on säännöllisesti alle 10 työntekijää, asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää myös edellä 1 momentissa säädettyä vähäisempää, mutta kuitenkin työsuhteeseen vaikuttavien velvoitteiden niin merkittävää rikkomista, laiminlyöntiä taikka työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten muuttumista, ettei työnantajan voida perustellusti edellyttää jatkavan työsuhdetta.”Keskiviikkona julkaistu luonnos on kutakuinkin samansisältöinen kuin lokakuun alussa esitelty, mutta loppuun on lisätty vielä maininta työnantajan koosta.Lakiin sisältyisi vastakin kiellettyjen irtisanomisperusteiden luettelo, jota sovellettaisiin myös pienissä yrityksissä.1) Työntekijän sairaus, vamma tai tapaturma, ellei hänen työkykynsä ole näiden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista.2) Työntekijän osallistuminen työehtosopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen.3) Työntekijän poliittiset, uskonnolliset tai muut mielipiteet tai hänen osallistumisensa yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan.4) Turvautuminen työntekijän käytettävissä oleviin oikeusturvakeinoihin.velvollisuus antaa varoitus ennen irtisanomista säilyisi myös pienissä yrityksissä.Sen sijaan pienissä yrityksissä ei tarvitsisi enää selvittää, olisiko irtisanominen vältettävissä etsimällä työntekijälle muuta työtä.Tosin jo nykyisen työsopimuslain mukaan on mahdollista myös se, että jos irtisanomisen perusteena on niin vakava rikkomus, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, ei varoitusta tarvitse antaa tai tarjota muuta työtä.