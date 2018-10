Eduskunta moittii liikenne- ja viestintäministeriötä huonosta lainvalmistelusta – lakitekstiin oli jäänyt runsaasti virheitä

Politiikka

Eduskunta moittii liikenne- ja viestintäministeriötä huonosta lainvalmistelusta – lakitekstiin oli jäänyt runs

Eduskunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valiokunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lailla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy