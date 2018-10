Politiikka

Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäinen myöntää olevansa pettynyt maan hallitukseen – paikallinen sopiminen ei ol

Keskustataustainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiistaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Suomessa

Pitkän

”Kaikkein

”Emme

Viisi kysymystä

1 Kuka lobbasi sinua viimeksi?

2 Kuka ay-johtaja ansaitsee kehut?

3 Minkä kirjan luit viimeksi?

4 Mikä saa sinut onnelliseksi?

5 Mitä aiot tehdä viikonloppuna?