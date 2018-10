Politiikka

Google alkaa veloittaa äly­puhelin­valmistajia ohjelmiensa käytöstä: perii jatkossa jopa 35 euron maksun laite

emoyhtiö Alphabet ryhtyy veloittamaan älypuhelimien valmistajilta enimmillään 40 dollaria eli vajaat 35 euroa uudessa lisenssijärjestelmässään.Google perii maksun ohjelmiensa, kuten Gmailin ja Youtuben, käytöstä Android-laitteissa. Järjestelmän tarkoituksena on korvata EU:n kilpailuviranomaisten laittomaksi toteama rakenne, uutistoimisto Reuters kertoi nimettömään lähteeseensä vedoten.Google ilmoitti tiistaina uusien älypuhelinlisenssien tulevan voimaan 29. lokakuuta kaikissa älypuhelimissa ja tableteissa, jotka toimivat Android-käyttöjärjestelmällä.Halvimmillaan maksu on 2,50 dollaria. Reutersin lähteen mukaan tavallisin maksu laitevalmistajalta on 20 dollarin eli 17 euron luokkaa.totesi Googlen käyttäneen määräävää markkina-asemaansa väärin heinäkuussa, kun sen Chrome-selain oli esiasennettu laitteisiin.Rikkomuksesta seurasi viiden miljardin dollarin eli 4,3 miljardin euron ennätyssakko, josta Google on valittanut.