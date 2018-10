Politiikka

Makkaranpaistoa ja soppatykkejä – Tällaisilla tempauksilla yrittäjät yrittävät vesittää lakon vaikutuksia

Soppatykkejä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espooseenkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poimintoja yrittäjien tempauksista muualla maassa:

Seinäjoella

Ylöjärvellä

Jyväskylän

Jämsässä

Hämeessä

Salon

Somerolla