Lentoasemalla Roosa nauha -merkkiä pitänyt työntekijä sai potkut – Millainen on työnantajan valta ja milloin työntekijä saa kieltäytyä määräyksistä?

Politiikka

Lentoasemalla Roosa nauha -merkkiä pitänyt työntekijä sai potkut – Millainen on työnantajan valta ja milloin t

Airpro-yhtiö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saako työnantaja kieltää Roosa nauha -merkin käyttämisen?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mihin työnantajan oikeus perustuu?

Onko työnantajalla laissa annetuissa asioissa ehdoton valta?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eikö työntekijä voi koskaan kieltäytyä mistään, mitä työnantaja sanoo?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koskeeko työnantajan direktio-oikeus myös vapaa-aikaa?

Voiko työnantaja antaa automaattisesti potkut, jos työntekijä ei tottele?

Kirjoituksen asiantuntijoina ovat toimineet SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto ja EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä. He molemmat ovat työtuomioistuimen jäseniä.