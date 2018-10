Politiikka

Hallitus jakaa 40 miljoonaa euroa koodarien koulutukseen ja tekoälyn kehittämiseen

Hallitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Summasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Lisäämme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korkeakouluille

Myös tekoälyyn