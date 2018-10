Kansalaisaloitteiden toimitusaikaa eduskuntaan esitetään löysennettäväksi – pyrkimyksenä lakiruuhkan välttäminen

Politiikka

Kansalaisaloitteiden toimitusaikaa eduskuntaan esitetään löysennettäväksi – pyrkimyksenä lakiruuhkan välttämin

Kansalaisaloitteiden

Käytännössä

toimitusaikaa eduskuntaan löysennetään, esittää oikeusministeriö tuoreessa lakiluonnoksessa.Ehdotuksen mukaan kannatusilmoitukset kansalaisaloitteelle tulisi toimittaa Väestörekisterikeskukseen vuoden kuluessa siitä, kun tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta on kerätty. Nykyisin määräaika on puoli vuotta. Samaten määräaika, minkä puitteissa aloite tulee Väestörekisterikeskukselta saadun vahvistuksen jälkeen toimittaa eduskuntaan, pitenisi puolesta vuodesta vuoteen.Itse kannatusilmoitusten keräysaika eli kuusi kuukautta ei kuitenkaan muuttuisi.Muutoksella pyritään välttämään tilanteita, jossa aloite on määräajan vuoksi pakko toimittaa eduskuntaan, vaikka vaalikausi on pian umpeutumassa eikä eduskunta näin ehtisi käsitellä kansalaisaloitetta. Kansalaisaloitteet eivät voi jäädä lepäämään eduskuntavaalien yli.Samalla toisaalta edellytettäisiin, että kansalaisaloitteen voi panna vireille viisi tai useampi äänioikeutettua Suomen kansalaista. Nykyisellään vireillepanijaksi riittää yksi äänioikeutettu.esitys pidentäisi kansalaisaloitteiden ”elinaikaa” jopa yli kahden ja puolen vuoden.Nykyisellään kansalaisaloitteella on käytännössä yhteensä 19 kuukautta ”elinaikaa” päästä eduskuntaan. Ensin aloitteella kuusi kuukautta aikaa kerätä nimiä. Tämän jälkeen aloitteen tekijällä on toiset kuusi kuukautta aikaa viedä aloite Väestörekisterikeskukseen. Väestörekisterikeskuksessa aloitetta käsitellään noin kuukausi, ja tämän jälkeen on vielä kuusi kuukautta aikaa viedä aloite eduskuntaan.Puolen vuoden pidennys kahteen kohtaan tarkoittaisi siis 31 kuukauden aikaikkunaa ennen eduskuntaan toimittamista.Tähän mennessä yhteensä 28 aloitetta on saanut yli 50 000 kannatusilmoitusta.