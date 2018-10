Politiikka

Suomea johtaa nyt hallitus, jonka kannatus lukeutuu historian heikoimpiin – HS:n grafiikat näyttävät, kuinka s

Suomea

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyisillä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Politiikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perussuomalaisista

Vähäisen

Onko

Sipilän hallitukseen kuuluvien puolueiden gallupkannatus ennakoi heikkoa vaalimenestystä

Näin hallitusten kannatus on kehittynyt vuoden 1991 jälkeen