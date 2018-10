Politiikka

Ay-liike on järkeä vailla ja häviää pelin, jos se ei tartu hallituksen sovintoesitykseen irtisanomisriidassa

Suomea on ravistellut

Torstaina hallitus

Ehdotus oli tulossa

Työmarkkinajärjestöt ovat

Kiistanalainen pykälä säilyy,

Lisäksi hallitus

Mielenkiintoinen on