HS testaa eduskuntavaalien vaalikoneen kysymyksiä – osallistu kysymysten valintaan vastaamalla

valmistelee vaalikonetta kevään eduskuntavaaleihin. Vaalikone auttaa äänestäjää löytämään vaalipiiristään sopivan puolueen ja ehdokkaan.Vaalikoneen rakentamisessa pyydämme jälleen lukijoiden apua. Jo aikaisemmin olemme pyytäneet ehdotuksia teemoista ja kysymyksistä. Seuraavaksi on tarkoitus testata kysymysten toimivuutta.Jos haluat osallistua kysymysten testaamiseen, vastaa alla oleviin kysymyksiin samalla tavalla kuin vastaisit, jos olisit vaalien alla täyttämässä vaalikonetta.Hyvä kysymys on sellainen, että se jakaa ihmisiä ja siihen voi vastata kielteisesti ja myönteisesti. Siksi paras keino tehdä kysymyksiä on tehdä niitä yhdessä HS:n lukijoiden kanssa. Jos suurin osa vastaajista valitsee saman vastausvaihtoehdon, kysymys ei ole tarpeeksi erotteleva. Kysymysten testaaminen auttaa valitsemaan toimivimmat kysymykset puolueiden ja ehdokkaiden erottelemiseksi toisistaan.Jos haluat ehdottaa vielä ihan uutta kysymystä, voit lähettää sen osoitteeseen piia.elonen@hs.fi. Alla on esillä vain osa vaalikoneeseen ehdolla olevista kysymyksistä.Kysymyksiä on paljon, joten vastaajalta vaaditaan kärsivällisyyttä. Toimitus kiittää vastaajia avusta. Koska kyseessä on testi eikä mukana ole eduskuskuntavaaliehdokkaita, kysely ei myöskään näytä minkäänlaista vaalikonetulosta.Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa.