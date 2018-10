Peruuntuuko lakkosyksy? Järjestöt hyväksyvät tai hylkäävät hallituksen ehdotuksen kello 14 alkaneissa kokouksissa – HS seuraa hetki hetkeltä

Kokoukset ovat alkamassa

Ammattiliittojen keskusjärjestöjen kokoukset ovat käynnistymässä näillä hetkillä ympäri Helsinkiä. On täysi arvoitus, kauanko kokouksissa tulee kestämään. Mahdollisena on pidetty sitäkin, että viikonlopun viettoon päästään hyvissä ajoin työmarkkinarauhan vallitessa. Toisaalta asia on monelle järjestöjen jäsenliitolle hankala, eli vääntöä saattaa riittää ennen kuin ratkaisut saadaan tehtyä.