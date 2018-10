Politiikka

Sopu häämöttää irtisanomisriidassa – Ay-liike sai enemmän kuin pyysi eikä mikään juuri muutu

Useat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS:n uutinen ja hetki hetkeltä -seuranta

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005877883.html

Riidan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sovun

Hallituksen

Kiistassa

Sipilän

Mielenkiintoinen

Ay-liikkeen

Tällaisia kommentteja työtaistelusta on sanottu: