HS:n tiedot: Ylioppilastutkinnossa vastedes viisi pakollista koetta

Ylioppilastutkinnosta

Vastaavasti

Ehdotusta

Ehdotusta aiotaan tehdä nykyistä vaativampi niin, että kokelaan tulisi suorittaa vastedes nykyisten vähintään neljän pakollisen kokeen sijaan viisi pakollista koetta.

HS:n tietojen mukaan ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan olisi suoritettava viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä ja reaaliaineessa järjestettävä koe.

Äidinkieli ja kirjallisuus olisi siis edelleen ainoa kaikille pakollinen koe.

Vastaavasti kuin nykyisin, kokelas voisi jättää suorittamatta itselleen epämieluisimman kokeen. Kokelas päättäisi itse, minkä viidennen kokeen hän suorittaisi lisäksi, sanotaan uudistusta pohjustavassa opetusministeriön muistiossa.

Ehdotettu rakenne koskisi kokelaita, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen kevään 2021 tutkintokerralla tai sen jälkeen.

Ehdotusta käsitellään ensi viikon tiistaina kuulemistilaisuudessa.

Esitys liittyy uuteen lukiolakiin, joka on jo voimassa. Sen sijaan ylioppilastutkintoa koskeva lakiluonnos julkistettiin kesällä, ja siitä on saanut lausunnot syksyllä.

Ylioppilastutkintoa koskevan lain valmistelu on viivästynyt, mutta se on määrä antaa eduskunnalle vielä marraskuussa.