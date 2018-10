Politiikka

HS:n tiedot: Ylioppilastutkinnossa vastedes viisi pakollista koetta

Ylioppilastutkinnosta

aiotaan tehdä nykyistä vaativampi niin, että kokelaan tulisi suorittaa nykyisten vähintään neljän pakollisen kokeen sijaan vastedes viisi pakollista koetta.HS:n tietojen mukaan ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan olisi suoritettava keväästä 2021 lähtien yhteensä vähintään viisi koetta. Tuore ehdotus on juuri valmistunut, ja lainmuutos on määrä antaa eduskunnalel vielä marraskuussa.sisältyisi äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä, vieraassa kielessä ja reaaliaineessa järjestettävä kokeet. Vides koe olisi kokelaan itsensä vapaasti valittavissa.Äidinkieli ja kirjallisuus olisi siis edelleen ainoa kaikille pakollinen koe. Ja vastaavasti kuin nykyisin, kokelas voisi jättää suorittamatta itselleen epämieluisimman kokeen.Uudistuksen tavoitteena on ohjata kokelaita osoittamaan osaamistaan ja suorittamaan eri kokeita nykyistä monipuolisemmin.olisi ehdotuksen mukaan myös entistä tasapainoisempi ja mittaisi lukio-opinnoissa saavutettuja tietoja, taitoja ja kypsyyttä nykyistä laajemmin, ehdotuksen taustamuistiossa sanotaan.Yksi perustelu viidelle kokeelle on korkeakoulujen uudistuva opiskelijavalinta, jossa lisätään valintoja todistuspisteiden perusteella.Sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa pisteytetään pääsääntöisesti viisi ainetta. Opiskelijavalintojen uudistuksen arvioidaan muutenkin lisäävän kokeiden suorittamismääriä.valtaosa kokelaista sisällyttää tutkintoonsa vähintään viisi koetta. Esimerkiksi viime vuonna vain noin viidesosa kokelaista tyytyi osoittamaan osaamistaan neljässä kokeessa.Uudistuksen taustamuistiossa myönnetään, että viiden kokeen rakenne voisi tuottaa pulmia kaksoistutkintoa suorittaville ja osalle aikuislukioiden opiskelijoista tai ylipäänsä niille opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia.Kaksoistutkinto tarkoittaa yleisimmin sitä, että ammattikoulututkinnon suorittava kirjoittaa sen ohessa ylioppilaaksi ja useimmiten juuri neljässä aineessa.voisikin pidentää opiskeluaikoja ja vähentää suoritettujen ylioppilastutkintojen määrää jonkin verran, ehdotuksessa sanotaan.Toisaalta lukioon ja tutkintoon on tulossa helpotuksia ja joustoja. Esimerkiksi ylioppilastutkinnon kokeiden uusimiskertojen rajoituksista on luovuttu. Myös opinto-ohjausta on määrä lisätä.uusi tutkinnon rakenne koskisi kokelaita, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen kevään 2021 tutkintokerralla tai sen jälkeen.Ehdotusta käsitellään ensi viikon tiistaina kuulemistilaisuudessa.liittyy uuteen lukiolakiin, joka on jo voimassa. Sen sijaan ylioppilastutkintoa koskeva lakiluonnos julkistettiin kesällä, ja se oli lausuntokierroksella 21.6.–3.9.Ylioppilastutkintoa koskevan lain valmistelu on viivästynyt hieman, mutta se on määrä antaa eduskunnalle vielä marraskuussa.