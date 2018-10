Jäätteenmäki ei asetu ehdolle kevään eurovaaleissa – ”On aika elää, ja olen kuullut, että politiikan ulkopuolellakin on mielenkiintoista elämää”

Politiikka

Jäätteenmäki ei asetu ehdolle kevään eurovaaleissa – ”On aika elää, ja olen kuullut, että politiikan ulkopuole

Vuodesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koulutukseltaan