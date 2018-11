Politiikka

vauhti Suomessa on kiihtynyt historialliseen ennätykseen. Tuhat eniten pääomatuloa saanutta suomalaista nosti 2017 keskimäärin yli kahden miljoonan euron kokonaistulot.Kun joukon keskitulo vuonna 2012 oli vielä 1,0 miljoonaa euroa, niin viime vuonna se oli jo 2,1 miljoonaa euroa. Joukko on kaksinkertaistanut sekä ansio- että pääomatulonsa.Luku on uusi ennätys Helsingin Sanomien aikasarjassa. Vauraimmat pääomatuloiset rikkoivat kahden miljoonan euron rajan viimeksi vuonna 2004 ja 2007, mutta vain niukasti.ovat kiihdyttäneet virtuaalivaluuttakauppiaat, joiden rikastumisaika lasketaan muutamissa vuosissa. Heitä edelsivät peliyhtiö Supercellillä vaurastuneet, joiden nousu miljonääriksi kesti viitisen vuotta.Aiemmin vauhti oli verkkaisempi: Nokian johto rikastui noin 20 vuodessa, kun osakkeenomistajat palkitsivat heidän työpanoksensa optioilla.Kun palaamme ajassa kymmeniä vuosia taaksepäin rikastumisen tahti oli vieläkin hitaampi. Tätäkin sanomalehteä kustantavalta Erkon suvulta kului sata vuotta nousta Suomen hyvätuloisimpien joukkoon.Myös moni muut suku rakensi perheyhtiötään vuosikymmeniä ennen kuin myi sen osakkeita pörssissä tai kauppasi koko yhtiön pääomasijoittajille.kärki on vaurastunut lähinnä pääomatuloilla, mutta sama vauhti on ollut tuhannen eniten palkkatuloa saavien joukossa. Eniten ansiotuloa saavat ovat kaksinkertaistaneet keskimääräisen vuositulonsa 600 000 eurosta 1,2 miljoonaan euroon vuodesta 2012 vuoteen 2017.Helsingin Sanomat on seurannut huipputuloisten kärkeä vuodesta 1999, jolloin verottaja antoi ensimmäisen kerran kootusti ansio- ja pääomatuloa eniten saaneiden nimet. Pitkästä aikasarjasta näkee, että huipputuloisimmat ovat pyrkineet lisäämään erityisesti pääomatulojen määrää.Eniten ansaitsevien kärki on kasvattanut varsinkin pääomatulojen määrää. Pääomatulokärki sai henkeä kohden vuonna 1999 keskimäärin 1,2 miljoonaa euroa ja viime vuonna jo 1,9 miljoonaa euroa.Ansiotulokärki taas on pudottanut keskimääräisiä ansiotulojaan vuoden 1999 noin 1,1 miljoonasta eurosta viime vuoden 0,9 miljoonaan euroon.Verosuunnittelumielessä tämä on järkevää, sillä verottaja vie ansiotulosta lähemmäs puolet, mutta pääomatulosta korkeintaan 34 prosenttia.taulukoissa näkyykin pääomatulon ylimmän veroprosentin kiristyminen 33 prosentista 34 prosenttiin vuonna 2016. Samalla korkein ansiotuloprosentti on alentunut: vertailujoukko maksoi vuonna 1999 ansiotuloista veroja peräti 56 prosenttia, mutta viime vuonna kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän eli 46 prosenttia.Pääomatuloveron ja ansiotuloveron suuri epäsuhta on siis korjaantunut hieman, vaikka todellisuudessa pääomatulon saajat nostavat tuloja näkyvää veroprosenttia kevyemmällä verolla.